¿Qué pasó realmente con Ximena Córdoba y Raúl Coronado?

El amor entre Ximena Córdoba y Raúl Coronado parecía ir viento en popa, hasta que una amiga de la expareja le aseguró a un medio que a ella se le había terminado la pasión que sentía por él, ya que fue la modelo quien tomó la decisión de separarse. Te contamos qué es lo que pasó realmente a continuación.

Según la misma amiga, la conductora y actriz Ximena Córdoba le habría pedido a Raúl Coronado que se fuera de su departamento de Polanco. Al parecer, ya no deseaba estar en una relación, aunque también circularon otros rumores.

Qué pasó entre Ximena Córdoba y Raúl Coronado

Cuando Ximena le pidió a Raúl que sacara todo de su departamento, él lo hizo pensando que la conductora cambiaría de opinión. Sin embargo, fueron pasando los días, él quiso volver y ella se negó rotundamente a retomar su romance con el argumento de que quería disfrutar de su soltería.

Lo cierto es que todo eso sería mentira: según declaró “la amiga” al medio TVNotas, Ximena Córdoba estaba buscando a su exnovio para pedirle una nueva oportunidad y éste la habría rechazado varias veces por no perdonarle la infidelidad.

Raúl Coronado: arrepentido

Por su parte, Raúl Coronado estaría arrepentido de haberle sido infiel a su exesposa. Cuando se dio cuenta de que Ximena Córdoba había dado por terminada su relación con él, éste se habría arrepentido haciendo lo imposible por retomar su vida familiar con Pahola Escalera.

Al parecer, con el pretexto de ver más a su hijo, Coronado buscó la manera de acercarse nuevamente a Pahola con la esperanza de volver a su antiguo matrimonio, aunque no lo consiguió.

El noviazgo entre ellos inició mal

Vale recordar que el noviazgo entre Ximena Córdoba y Raúl Coronado empezó mal, y sin pensar demasiado a quiénes podían afectar, se subieron de todas formas al tren de la pasión. Desde un principio fue muy polémico porque comenzaron su amorío a los pocos días de haberse sumado al reality de baile Las estrellas bailan en Hoy. Conoce qué pasó realmente con Ximena Córdoba y Raúl Coronado.

En ese momento, Raúl aseguraba que no había nada con su compañera de baile debido a que era un hombre casado. No obstante, en julio del 2021 los captaron muy cariñosos y en agosto no lo pudieron ocultar más haciendo publica su relación. Ambos aseguraron que todo se había iniciado después de que Coronado se separara, aunque Escalera lo desmintió y dijo que sí hubo infidelidad.

Asimismo, Pahola nunca culpó a Ximena Córdoba por su separación y solo se limitó a hablar de su esposo, ya que era el quien debía haber respetado su matrimonio. ¿Te gustaba la pareja que hacían? ¿Crees que realmente hubo amor?