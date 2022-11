Qué momentos de la última temporada de The Crown no son ciertos

The Crown no es un documental, es una serie que narra la vida de los miembros de la Corona británica puertas adentro, pero ¡atención! No todo lo que muestra dicha ficción fue exactamente así. A continuación, te contamos qué momentos de la última temporada que se acaba de estrenar no son ciertos.

Seguramente recuerdas la conversación hot de Carlos y Camilla que se filtró a la prensa, los rumores acerca de que Carlos intentaba obtener ayuda para hacerle entender a su madre que debía abdicar al trono en su favor, la historia detrás de la entrevista de la BBC a Lady Di, y otros momentos icónicos de la historia de la realeza que convirtieron a la monarquía en una telenovela con ingredientes del género que ni al mejor autor se le hubiesen ocurrido.

Pero veamos... ¿qué es cierto de todo esto y qué retoma la trama que hoy es una exitosa serie en Netflix?

¿Carlos quería que su madre abdicara?

La apertura de la última temporada de The Crown inicia con un Carlos convencido de que su madre debe abdicar al trono, solicitando ayuda del primer ministro John Major para conseguirlo.

Sin embargo, según The Telegraph esto es falso. El testimonio de Majors deja en claro que esa reunión nunca existió y jamás mencionaron la posibilidad de haber existido dicho encuentro. Pruebas no hay, pero ¿tú les crees?

Conversación hot entre Carlos y Camilla

La recordada expresión del ahora rey Carlos III acerca de que quería ser “un tapón“ para Camilla apareció en el Daily Mirror y sí, fue absolutamente verdadera.

Si bien la serie The Crown se tomó la libertad de enfatizar el drama con detalles como que el marido de Camilla es quién atiende el teléfono, algo que no fue así, cada palabra dicha durante ese momento apasionado es verdad.

Aunque no trascendió cómo la prensa logró esa grabación, las hipótesis giran en torno a la posibilidad de que un operador de radio captó la señal por casualidad y luego la comercializó, o bien que los teléfonos estaban pinchados por la prensa o por un espía que sacó beneficios económicos de ello hasta llegar a los periódicos.

Break dance del príncipe Carlos

¡Es verdad! La serie retrata un momento icónico aunque falsea un detalle: no ocurrió en los 90 sino unos años antes.

El duque de Edimburgo y sus amantes

La serie se refiere en varias ocasiones a “las amistades“ que tuvo el marido de la reina Isabel II, aunque en esta última temporada se zambulle de lleno en la amistad entre el duque de Edimburgo y la condesa de Mountbatten de Birmania: aunque no muestran más que una relación amistosa, se da a entender que había algo más.

La verdad es que el exsecretario de la reina, Dickie Arbiter, ha dicho que esto que sugiere The Crown es mentira. Según lo que declaró para The Telegraph, decir que es más que una amiga de la familia es una tontería desagradable y cruel.

La entrevista de la BBC a Diana

En cuanto a la recordada y mil veces vista entrevista de Lady Di y la BBC, y la supuesta conversación que tuvieron acerca de ella y la reina Isabel II es —en principio— un hecho falso.

Lo cierto es que Martin Bashir extorsionó a la princesa de Gales con documentos falsos acerca de su hermano para que aceptara hablar en cámara. Lo que fue cierto es el hecho de que ella amenazó a Isabel II con contar todo en la entrevista. ¡Es más!, nadie esperaba esas declaraciones, las cuales tomaron por sorpresa a la Casa Real. La última y jugosa temporada de The Crown cuenta momentos icónicos de la historia reciente de la Casa Real.

Por supuesto, nada de todo lo ocurrido en ese encuentro con la prensa le agradó a su majestad y así lo especificó claramente con comentarios contundentes delante del director artístico del National Theatre.

¿Conocías estos datos acerca de los momentos que no fueron ciertos de la trama de The Crown?