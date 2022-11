Esta es la increíble fortuna de Beyoncé

Beyoncé es una de las artistas más influyentes en todo el mundo. Al principio, con su grupo Destiny’s Child lograron alcanzar el éxito posicionándose dentro de los más escuchados, y luego se lanzó como solista conquistando cerca de 30 Premios Grammy, por lo que estamos hablando de un icono a nivel mundial.

Con esta increíble carrera, no es de sospechar que su fortuna sea grande. Forbes en el 2021 publicó que la misma ascendía a 440 millones de dólares, y que ocupaba en ese momento la posición número 73 en el ranking de las mujeres más ricas de Estados Unidos hechas a sí mismas (America’s Richest Self-Made Women).

Beyoncé es una de las artistas más ricas.

Desde que tiene 8 años la artista está introducida en el mundo del entretenimiento, y a lo largo del tiempo no solo se dedicó a la música, sino que además incursionó en entornos como la televisión, el cine, el streaming y la moda, triplicando así sus ingresos gracias a su don súper abarcativo que nunca deja de sorprendernos.

Aunque desde hace un tiempo sus discos no están llegando al éxito que se supondría, y esto genera muchas dudas respecto a cómo sigue generando dinero a mansalva. ¡Mira lo que se dice al respecto!

¿Cómo genera la artista una fortuna cada vez más grande?

The Financial Times exploró cómo la artista genera tanto dinero y sacó algunas interesantes conclusiones, y es que sus discos no están teniendo el mismo impacto que en épocas anteriores a pesar de ser una de las más escuchadas y con mayor éxito en la industria musical.

Por ejemplo, su último álbum, Renaissance, pasó casi inadvertido fuera de Estados Unidos, y en su país solo logró posicionarse en el puesto 7 de la lista Billboard de ventas, estimando que solo se generaron alrededor de 325.000 copias en su primera semana, lejos de las cifras que manejan otras cantantes importantes como Adele, Lady Gaga o Taylor Swift, y lo mismo pasa con proyectos anteriores.

Pero Beyoncé tiene algo distinto al resto, y es que trata de mantenerse alejada del aire competitivo que marca a los artistas de hoy en día. Es muy cuidadosa con su marca y sabe que su música no cumple con los estilismos del siglo XXI, sino que se orienta más a los orígenes negros y a la música house. La artista limita enormemente sus apariciones públicas generando un aura de misterio y altura que pocos pueden comparar.

Además, en el actual mundo musical es mucho más redituable vender entradas que discos. Y en este sentido, la intérprete arrasa con las giras, al igual que su esposo, el rapero Jay-Z: el último tour que hizo reunió casi 2.2 millones de asistentes sumando 290 millones de dólares.

Por lo tanto, se podría deducir que este es el secreto de su fortuna: mantener el misterio, trabajar en torno a proyectos más lucrativos y concentrados, y centrarse en la distinción de su música para seguir diferenciándose del resto.