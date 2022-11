El delicado estado de salud de Amaia Montero

Hace aproximadamente un mes Amaia Montero, la famosa cantante española, preocupó a miles de personas debido a que publicó unas fotografías preocupantes. La ex vocalista de La Oreja de Vang Gogh aparecía en un estado alarmante, con el rostro muy cansado, despeinada y con una expresión triste. Luego de semanas sin saber nada al respecto su familia ha lanzado algunas declaraciones sobre su estado de salud.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, escribía Amaia en las publicaciones de hace un mes. Por supuesto, después de subir aquel posteo todos sus fans y sus seres queridos se preocuparon por su salud. Desde aquel momento su cuenta personal ha permanecido inactiva.

Su hermana, Idioa, habló en en programa 'Espejo Público' y anunció que Amaia claramente no estaba atravesando un gran momento en su vida. El medio 'El Español' aseguró que según un miembro cercano al entorno de la artista actualmente "se encuentra un poco mejor". Sin embargo, confirmaron que prefiere alejarse del ámbito mediático y de las redes sociales, pues necesita enfocarse en su bienestar.

Amaia se encuentra centrada en su música y el lanzamiento de su nuevo álbum, pues lleva casi dos años preparando todo. "Es su mayor ilusión y está volcada en el curro, y en que todo salga bien". Pues luego de pasar por una gran crisis se dirigió a su ciudad natal, Irún, ubicada en el País Vasco. Por esta razón, allí tiene el apoyo familiar de su madre Pilar y su hermana, que son las dos mujeres que han actuado como un sostén para la cantante.