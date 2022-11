Tras la desaparición en TV, Rocio Flores debuta como presentadora

Este sábado Rocío Flores, la influencer y presentadora de televisión española, reaparecía ante las cámaras por un motivo muy especial. Durante meses la joven se mantuvo alejada del foco mediático, e incluso dejó de participar en 'El programa de Ana Rosa', pero ayer volvió a realizar una aparición en público. La joven de 26 años fue la presentadora en el Golden Nails Congress Barcelona, por lo que momentos antes del comienzo del evento se ocupó de hablar con los periodistas que se encontraban en el lugar.

Rocío nació en el seno de la fama debido a su familia, nieta de la cantante Rocío Jurado e hija de dos personajes públicos de la televisión española: Rocío Carrasco y Antonio David Flores, por esta razón, la joven estuvo toda su vida bajo el foco mediático. A sus 19 años comenzó a aparecer en programas de televisión, pero hace algunos meses se alejó de todo, pues estaba atravesando días difíciles debido a la separación de su padre con su pareja, Olga Moreno.

Rocío Flores posando en el Golden Nails Congress Barcelona. Imagen de Instagram.

Ayer, Rocío Flores se mantuvo abierta a las preguntas y habló sobre muchos temas de su vida. "Muchas veces nunca se aprende a sobrellevar y a aguantar cierto tipo de cosas, intento llevarlo con calma", reveló cuando le preguntaron cómo se siente con el hecho de que todo el tiempo circula información sobre ella y su familia. Pues hace algunos meses atrás su madre, Rocío Carrasco, sacó un documental y algunos de los temas que trató fue su lejanía con su familia, pues no tiene una buena relación con sus hijos.

Rocío Flores, comentó que desde hace mucho tiempo pasa un momento difícil, pero intenta seguir adelante. Por otro lado, los reporteros intentaron indagar cómo es la actual relación con Olga Moreno, la diseñadora de moda con la que estuvo en pareja su padre desde 2009, luego de la separación. "Siempre he mostrado mi apoyo a Olga y a toda mi familia y así lo seguiré haciendo, me ha salido y no tengo que recalcarlo continuamente, tengo mi conciencia tranquila. Somos una familia, lo que me importa es que mi familia esté bien y que todos estemos bien", recalcó la joven.

Rocío Flores, en 'El programa de Ana Rosa'.

Hace unos meses atrás comenzaron a circular rumores que afirmaban que habían despedido de 'El programa de Ana Rosa' a Rocío, así que los reporteros hicieron mención a esto. "Nadie me ha echado de la televisión. He estado de vacaciones, trabajando en mis redes sociales y centrada en un proyecto que quiero sacar en 2023", aseguró la joven.