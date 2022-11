Shakira: sigue sumando victorias y ahora emprenderá su ida a Qatar 2022

Shakira en medio de su conflictivo vínculo con Piqué, el lanzamiento de 'Monotonía' junto a Ozuna, sesiones de fotos constantes, guarda tiempo para un importante salto, y es que será parte de los cantantes que representarán el mundial de Qatar 2022.

¿Cómo será su participación?

Sucede que si hay alguien que es experta en liderar 'Copas del mundo' es sin dudas ella, no nos olvidemos que ha hecho la cancion oficial 'Waka Waka', para el mundial de Sudáfrica allí por el 2010, cuándo en ese entonces estaba en pareja con Antonito De La Rúa.

El videoclip oficial representando a las diferentes culturas cosechó 733 millones de visualizaciones, a 12 años de aquel momento.

Su paso por las cuatro veces

Si bien, le puso su voz una sola vez a la oficial, la artista ya tiene un largo recorrido sabido, dado que también estuvo en la apertura del mundial en: Alemania (2006) y Brasil (2014).

La barranquillera apareció vistiendo un corpiño rojo, acompañado por una pollera del mismo color, super cómodo para que pudiera bailar 'Las caderas no mienten', porque sabemos que es experta en esos movimientos y así lo hizo notar en Estadio de La Copa Mundial de la FIFA de Múnich.

Lo mismo le tocó hacer, 9 años después cuándo entonó 'La La La' en el 2014 con la participación de Carlinhos Brown dónde apareció con un vestido rojizo entrecruzado metalizado y una pollera hecha flecos.

El mundial que se aproxima...

Ya está todo listo el 20 de noviembre comienza el grito para alzar la gran copa y ya están las presentaciones confirmadas de Bts, Dua Lipa y Shakira, que serán parte de la ceremonia inaugural en el estadio Al Bayt, previo al primer partido de la ronda en el que competirán Qatar contra Ecuador.

Las voces oficiales de Qatar 2022

"The World is Yours to take", es la canción elegida que cantan Paulo Londra y Lil Baby, se trata de una remake del hit "Everybody wants to rule the World", perteneciente a la banda inglesa Tears for Fears, que se volvió a viralizar en Tiktok y que publicitó el rapero cordobes para Budweiser Argentina, en la que también aparece el querido Lionel Messi.