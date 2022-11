Prepara una tradicional sopa de tortilla mexicana con esta receta fácil

La sopa de tortilla o sopa azteca es una de las más consumidas en México, debido a su delicioso sabor y mezcla de ingredientes típicos. En esta versión de este platillo para compartir en familia, aprovecharás tortillas de maíz que te hayan quedado. También puedes prepararlas caseras con nuestra receta, que te dejaremos a continuación. ¡Esta sopa te encantará!

Sopa de tortilla. Fuente: Cocina fácil

Ingredientes

14 tortillas de maíz

4 tomates pera

1/4 de cebolla

1 ajo

1 litro y medio de caldo de pollo

1 cucharada de epazote seco

2 chiles pasilla

Aceite de oliva virgen extra al gusto

Sal al gusto

Para la presentación

Aguacate al gusto

Queso fresco al gusto

Cilantro fresco al gusto

Procedimiento

El primer paso es tostar 4 tomates pera, ¼ de cebolla pelada y 1 diente de ajo pelado en una sartén antiadherente sin nada de aceite. Ve dándoles vuelta y tostando ligeramente todos los lados. Recuerda no parar de revolver para que no se quemen los ingredientes y se adhieran a la sartén. Necesitas 2 chiles pasilla, dependiendo del tamaño. Sopa azteca. Fuente: My Latina Table

Ahora lo que debes hacer es cortar el tallo de los chiles y quitarles las venas y las semillas para posteriormente cortarlos en finas tiras. Luego, en la sartén un chorrito de aceite de oliva virgen extra sofríe el chile pasilla a fuego medio, esto lo tiernizará.

Lo que sigue es, en una batidora echa un vaso de caldo de pollo para facilitar el triturado de la salsa. Después, incorpora los tomates, la cebolla y el ajo, la mitad de los chiles pastilla que has hecho sofrito y un poco de sal. Tritura todo junto e incorpora al vaso 2 tortillas de maíz cortadas en trocitos. Si quieres, puedes preparar tus propias tortillas caseras con nuestra receta infalible: ¿Cómo preparas tortillas de maíz mexicanas paso a paso y super deliciosas? ¡Así!

Sigue triturando hasta conseguir una salsa bien fina. Una vez que adquiera la textura deseada, échala a la olla e incorpora el resto del caldo, entre un litro y litro y medio, dependiendo si te gusta la sopa espesa o más líquida. Remueve y rectifica de sal si crees que es necesario, tapa y cocina durante 15 minutos a fuego medio.

Corta en finas tiras 12 tortillas de maíz, fríelas por tandas en abundante aceite de oliva y sécalas con un papel absorbente. Luego, reserva. Mientras, calienta la salsa y añade una cucharadita de epazote seco fresco. Remueve bien y deja hervir durante un minuto. ¡Y ya estará lista!

Echa un buen puñado de tiras de tortilla fritas en cada plato, por encima la sopa, para que empape las tiras de tortilla. Puedes acompañarla de tacos de queso fresco, más tiras de tortilla, chile pasilla frito que había quedado, aguacate, cilantro, lo que gustes. Sopa de tortilla. Fuente: Cocina fácil

¡Morimos de ganas de saber cómo te salió este delicioso platillo! Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.