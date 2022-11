Por qué se divorciaron Ana Patricia Gámez y Fernando González

En 2021, Ana Patricia Gámez compartió detalles respecto a cómo fue tomar la decisión de separarse con Fernando González, la pareja llevó adelante su divorcio en 2013 luego de haber vivido 6 años de matrimonio. La actual presentadora del programa exitoso Enamorándonos contó vivió el proceso y hasta confesó que está feliz porque su ex "también encontró a la persona indicada".

La primera vez que Ana Patricia Gámez se casó fue con Fernando González. Era muy jovencita, tenía 19 años y después de 6 años de matrimonio decidieron divorciarse. La también reina de belleza comenzó a estar en medio de rumores a mediados de 2012, pero fue recién en enero del 2013 cuando decidió hacer pública su separación en el programa donde era presentadora, Despierta América.

Entre lágrimas, ese día abrió su corazón y le agradeció a quien había sido su esposo por todo lo vivido: "Yo lo escogí a él en un momento en el que yo pensé que iba a ser el hombre de mi vida, el padre de mis hijos".

Por qué se divorciaron

"Ya no estamos juntos, pero le deseo lo mejor, gracias por seis años de feliz matrimonio, que fue un gran hombre y si yo no fui esa mujer que le va a dar esa felicidad, espero que encuentre en otra persona eso que él buscaba en mí. Dios te bendiga y tú sabes que te quiero mucho" confesó mientras se la notaba muy afectada.

Sin embargo, orgullosa por la decisión, al tiempo rehízo su vida y se casó nuevamente en 2014 con Luis Carlos Martínez, el hermano de su excompañera de Despierta América, Karla Martínez. Con el tuvo dos hijos: Giulietta y Gael.

Cuando Ana Patricia decidió hablar acerca de por qué se divorciaron con Fernando González, prefirió hacerlo en un episodio de su podcast Ana Patricia sin filtro. Allí reconoció que se casó muy joven y señaló que no fue un matrimonio pasajero ya que estuvieron juntos legalmente por 6 años.

En su audio explicó: “simplemente las relaciones se acaban cuando el amor hacia a la persona con la que estas se acaba". En la misma línea aseguró que no lamentaba nada de haberse unido en matrimonio: "Yo me casé a los 19 años y no puedo decir que me arrepiento, porque en realidad yo me casé conscientemente de lo que estaba haciendo".

Si bien no quería lastimar a quien era su pareja y tenía mucho miedo, él la siguió en la decisión, aunque le dijo que no se encargaría de los papeles de divorcio. Ella tomó las riendas del asunto y así fue. El amor se había terminado y ambos siguieron sus caminos: hoy ambos tienen familias construidas por separado.

¿Los recuerdas cuando eran pareja?