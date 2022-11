Por fin sale a la luz la verdad detrás del escándalo de Thalía y Shakira

Hace unos días atrás las redes sociales estallaron cuando aparecieron algunos rumores que desataron una supuesta pelea entre Thalía y Shakira. Según expresaron algunos usuarios de internet la cantante mexicana lanzó duras críticas hacia la nueva canción de la colombiana. Sin embargo, a días del escándalo mediático salió a la luz la verdad detrás los dichos que envolvieron a las celebridades.

Resulta que la semana pasada un canal de YouTube expuso que Thalía había realizado un vivo mediante sus redes sociales, para hablar pestes sobre la intérprete de 'Monotonía'. "La canción me parece patética y Shakira una mujer dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere. Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la quiere”, eran las palabras que presuntamente había dicho Thalía.

Los rumores comenzaron a acrecentar cada vez más e incluso algunos medios internacionales llegaron a hablar sobre lo sucedido. Sin embargo el equipo de Thalía rompió el silencio y salió a aclarar las cosas, para terminar de una vez por todas con el malentendido. "Acoustyle Communications, agencia de relaciones públicas, quiere mediante este comunicado desmentir formalmente información de ciertos medios de comunicación a nivel internacional, debido a que está replicando sobre la base de unas supuestas declaraciones hechas por nuestra clienta, la Sra. Thalia Sodi, en referencia a la cantante colombiana Shakira en un apoyo de transmisión en vivo", expresó la agencia de la cantante mexicana.

Shakira y Thalía, imagen de archivo.

Confirmaron que la artista no ha transmitido en vivo desde el día 22 de febrero y agregaron que jamás hablaría de la intérprete colombiana, con quien tiene una amistad desde hace muchos años. Por otro lado, expresaron que Thalía siempre se ha caracterizado por ser una persona muy positiva y las declaraciones falsas que difundieron anteriormente no concuerdan para nada con su personalidad.

Thalía via Instagram.

"Estas declaraciones no concuerdan con su forma de ser. Esta desinformación proviene de un canal de YouTube que utilizó este medio para difundir un rumor totalmente falso y sin fundamento alguno, del que lamentablemente algunos medios han hecho eco. Esperamos que todos ustedes quieran repetir esta información, para rectificarla”, sentenció el comunicado.