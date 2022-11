¿Cuántos hijos adoptados tiene Susanna Griso?

Independientemente de que todas las mañanas su rostro se mete en los hogares españoles gracias al programa Espejo público, Susanna Griso ha tratado de mantener su vida privada al margen de todo. Sin embargo, nada le ha sido fácil, y esta vez contó sobre las dificultades que vivió para adoptar a uno de sus hijos.

La periodista y presentadora española Susanna Griso actualmente tiene 53 años. Gracias a su calidez y talento innegable se ha ganado un hueco en el podio de los periodistas más conocidos de su país, y desde que salió de la Universidad Autónoma de Barcelona ha comenzado a trabajar en los medios de comunicación donde sola ha labrado una carrera profesional por la que ha sido reconocida en numerosas ocasiones.

Ha trabajado en Ràdio Sant Cugat, ha presentado los informativos con Matías Prats en Antena 3, pasó por TVW y hasta por la desconexión regional de TVE Catalunya para su telediario. Desde el año 2006 es la imagen pública que conduce Espejo público, el magazine matinal que a diario la hace entrar en todos los hogares de miles de españoles.

Su separación: una decisión de ambos

A finales del 2020 el representante de Susanna Griso fue quien anunció su separación con el también periodista Carles Torras, el hombre con quien estuvo en matrimonio durante 23 años. Según la información dada, la ruptura se habría producido por mutuo acuerdo.

Juntos armaron una familia a la par de sus respectivos trabajos. Ellos se conocieron en los medios de comunicación, ya que él también ha dedicado gran parte de su vida laboral al mismo campo. Al igual que Susanna, estudió periodismo y en la actualidad se dedica a temas relacionados con la producción y guion, y también trabaja detrás de las cámaras. Incluso, estuvo dirigiendo programas de televisión como Super Shore y A mi manera, entre otros.

Susanna Griso y Carles Torras son padres de tres hijos. Los mayores tienen 19 y 16 años, se llaman Mireia Torras Griso y Jan Torras Griso, mientras que la más pequeña cumplió 9 años y se llama Dorcette, la hija adoptada que llegó a la familia en 2018 gracias al deseo y la necesidad que tenían sus padres de multiplicar el amor por sus retoños.

Sin embargo, nada les fue fácil. Tramitar una adopción fue una tarea complicada, y más porque la pareja adoptante ya tenía hijos biológicos. La propia presentadora confesó todas las dificultades que vivieron en su programa Espejo público.

"Yo intenté hacer una adopción nacional y me dijeron que ni me lo planteara con hijos biológicos, de ahí a que me fuera a una adopción internacional” y añadió: "hay lista de espera de años para adopciones nacionales". Susanna Griso con su hija adoptada.

Fue por más: un hijo de acogida

Susanna Griso fue por más y recientemente habló de Koudus, su hijo de acogida. Muy orgullosa de su rol como madre, la periodista aseguró que no tiene 3 hijos sino 4, y antes de profundizar en el tema dijo: "Esta es una historia que me emociona".

Confesó que son una familia muy unida y que con su exmarido comparte el cuidado del joven de acogida: "Nuestro Koudus es maravilloso" dijo sonriente y agregó: "Es guapo, simpático, buena gente, feliz, cocina maravillosamente, es muy trabajador... Ha estudiado FP y habla cuatro idiomas africanos, más inglés, francés, catalán..." finalizó.

