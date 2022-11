Ximena Nazor, la joven hermana de Maya que despierta más de un suspiro

Ximena Nazor, modelo perfecto para sus redes sociales dónde publica fotos en las que levanta la temperatura al igual que su compañera de hermandad, Maya Nazor.

Aquí se la puede ver con un conjunto de interior en el que juega a ser una chica ‘buzz lightyear’ mientras que a cámara va haciendo diferentes poses.

Cosecha varios corazoncitos llenos de suspiros con fotografías en las que se la ve ropa de encaje, bikinis, vida de lujos, disfraces super ajustados.

La joven en cuestión tiene tan sólo 20 años de edad, y una carrera que sin dudas se asemeja a la de su hermana, Maya Nazor, puesto que ambas posan para llamar la atención de los demás.

Está claro que tiene una devoción contundente por mostrar en cada uno de sus posteos bikinis

La primera subida en el 2021 blanca con detalles en mariposas.

El aliento de su hermana mayor

Maya Nazor, novia del rapero mexicano Santa Fe Klan, está constantemente al pendiente de lo que sube su hermana y allí está apoyandola al comentarle todas las fotos en que pone: Qué perfecta eres // Te amo con mi vida // Hermosa // Brillas mas que el sol…

No son dos, son cuatro

Casi que identificas y con una belleza única Ximena no solamente cuenta con su hermana si no que que dos más menores: Ximena y Farah ambas de entre 18 y 20 años, se desconoce a qué se dedican oficialmente pero sí que son grandes creadores de contenidos, además de dos hermanos pero con los que no tiene relación alguna.