Se filtró: escucha cómo suena la supuesta canción de Christian Nodal y Cazzu

A cinco meses de que Christian Nodal y Cazzu hayan aparecido por primera vez en público tomados de la mano, el miércoles de esta semana se filtró parte de una canción que los cantantes podrían lanzar juntos, celebrando su amor.

Nodal y Cazzu han mantenido su romance por unos meses y, la mayor parte del tiempo, han intentado mantener su relación alejada del ojo público, pero en esta ocasión se habría filtrado parte de un tema que cantarían juntos.

Supuestamente, es un tema en el que estarían trabajando juntos, pero hasta el momento solamente se puede escuchar la voz del sonorense, mientras que la de Cazzu es parte del arreglo musical.

CHRISTIAN NODAL Y CAZZU MANTIENEN UNA BONITA RELACIÓN. FOTO: ARCHIVO

Hasta ahora, se desconoce el nombre del tema y cuándo pretenden lanzarla, pero es una canción que correspondería al género urbano, apegándose más al estilo de Cazzu que al de Nodal.

La letra hablaría de su amor, pues dice: ”Pa cada loca hay un loco. Dichosos son los que se encuentran. Y cada vez que yo lo enrolo, tú lo prendes y te acercas y lo volvemos a hacer”.

Luego de que comenzara a circular el audio de la canción, cientos de internautas reaccionaron emocionados

“Me encanta la canción y verlos juntos y felices”, “Super bueno, ellos me encantan”, fueron algunos de los comentarios que dejaron usuarios en el video.

No obstante, ya que es una canción que no es del género regional mexicano, también hubo críticas a la forma en que ahora Christian quiere acoplarse a la música a la que se dedica su pareja.

“Una canción sin chiste, sin amor, sin sentimiento, sin inspiración, no provoca nada, no me gustan no convencen como pareja”, “Es talentoso pero no me gusta que poco a poco se aleja de su esencia regional... regresenme a Nodal”, “Christian perdió el estilo... ya no tiene ese no sé qué que nos hacía suspirar”, fueron reacciones de los internautas.