Qué opina la Doctora Polo de la brujería de Aleska Génesis a Nicky Jam

Causando furor en redes sociales, la ex novia de Nicky Jam, Aleska Génesis se convirtió en tendencia debido a que se filtró un video en dónde se le ve realizando brujería al cantante. Estos videos llegaron a los ojos de la Doctora Polo de Caso Cerrado quién reaccionó a lo que hizo ó la joven a su ex, dejando claro que para ella este tipo de hechicería no tiene comparación con el poder humano.

El video filtrado en el que se puede ver a Aleska Génesis haciendo brujería a Nicky Jam fue compartido por Miguel Mawad, otro ex novio de la modelo. En este se puede ver a la ex novia del cantante con otra mujer en una video llamada en la que se le escucha decir: “Que Nicky Rivera Caminero solo solamente tenga ojos, olfato, boca y el miembro solamente se le levanté con ella... Su corazón y sus pensamientos pertenecen a Génesis Aleska Castellanos".

NICKY JAM HABRÍA SIDO 'AMARRADO' POR ALESKA GÉNESIS. FOTO: ARCHIVO MDZ

Así reaccionó la Doctora Polo a brujería de Aleska Génesis a Nicky Jam

El tema ha sido tan polémico que esté llegó hasta la Doctora Polo quién reaccionó a la brujería de Aleska Génesis a Nicky Jam. Y es que a la doctora de Caso Cerrado se le preguntó acerca de qué opinaba de todo esto debido a que muchas veces en el programa ha tratado este tipo de temas. La reacción de Ana María Polo fue convertida en una entrevista que le realizó Osmi de Jesús.

Tras preguntarle el crítico de medios a Anar María Polo qué opinaba sobre esta acción emprendida por la modelo Aleska Génesis, al realizar hechicería al cantante Nicky Jam para que esté solo tuviera ojos para ella. Cabe recordar que la pareja terminó su relación el pasado mes de abril de este mismo año. La reacción de la Doctora Polo tomó por sorpresa a todos, pues la respuesta que compartió cuando se le preguntó qué opinaba de esta brujería que realizó la modelo al cantante dejó perplejos a muchos.

"Yo no creo que ningún amarre funcione en esta vida, el ser humano en un momento tiene un sentimiento, puede dejarse llevar, puede sentirse atado algo".

Dejando claro qué la doctora de Caso Cerrado no cree que este tipo de hechizos funcionen, pues cuando ya no hay algo no hay forma de que se pueda volver a tener sentimientos en esa relación, refiriéndose a Aleska Génesis y Nicky Jam. Tras compartir la reacción de la Doctora Polo, varios seguidores de Osmi no pararon de señalar a la modelo por hacer este brujería a su ex.

Incluso la misma Doctora Polo antes de terminar la entrevista comentó que este tipo de personas, como el caso de Aleska Génesis que hacen brujería, se trata de "personas vulnerables que no saben por dónde ir" y buscan hacer lo que sea para llamar la atención de los demás. Concluyó la entrevista con su icónica cónica frase: "¡Caso cerrado!".