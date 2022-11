Mariazel, la presentadora que tuvo que ocultar una parte de su vida

La presentadora española, Mariazel Olle Casals se encuentra disfrutando de unos días a puro amor en Europa junto a su esposo, el actor Adrián Rubio y la pequeña hija de ambos Laia Rubio Olle.

Uno de su momentos que más le ha marcado

En el 2021 Mariazel realizó una entrevista en un mano a mano con el periodista deportivo Toño de Valdes y se refirió al embarazo que tuvo que ocultar por varios meses.

Toño en su programa ‘Me caigo de risa a la jugada olimpica’ al cabo de una hora va sacándole a la presentadora diferentes temas de conversación como: el inicio de la comunicadora, su contenido en redes sociales dónde confiesa que está muy atenta de todo lo que sucede, además de que le encanta responderle a sus seguidores las inquietudes que surgen o simplemente buenos augurio.

Y más tarde llegó la confesión: “Estuve en un programa deportivo manejando las redes sociales y pues he estado como 9 años allí y de hecho entré embarazada, fue muy curioso porque cuando me habló Yordi Rosado, mi jefe de aquel momento yo ya venía con la cabeza en que era tiempo para ser mamá y cuándo me habló Jordi le dije ‘basta, no lo menciones que el lunes empiezo un proyecto ahorita vamos echarle mano a eso y a ver en qué momento ya finalmente lo podía decir”, explicó sobre el ocultamiento Para evitar todo tipo de especulaciones o frenadas en el ámbito laboral.

¿Quién se esconde detrás de esta soñadora mujer?

Nació el 9 de agosto de 1982 en Martorell Barcelona, desde muy chica emprendió su camino hacia el ambito artístico dedicándose a la danza y actuación.

La presentadora debutó en tablas interpretando a Caperucita Roja junto a El Loco Valdez y que ha sido un verdadero éxito, ya que estuvo en cartelera por siete años consecutivos.

Seguido de ello ingresó al estudio del canal TV Azteca y tuvo su pequeño paso a la fama como actriz al estar en telenovelas como: Lo que callamos las mujeres, Machos y los Sánchez.

Aunque como bien repasa en el mano a mano con Toño actualmente tiene mucha más pisada como conductora dónde ha tenido infinidad de proyectos abocado a los diferentes rubros.

Fue parte de ‘Está cañon’ en el 2007 un ciclo deportivo qué condujo junto a Yordi Rosado por el canal Unicable.

Actualmente sigue al frente de Tribuna Interactiva en la que inició allí por el 2012 y que ahora hará presentaciones especiales por el mundial rumbo a Qatar y así lo anunciaba hace unos días en su Instagram Oficial.

"Estoy feliz de compartir con ustedes que nuevamente tengo la oportunidad de ir a otro mundial!! Estaré presente en algunas transmisiones de @tudnmex y colaborando para distintas marcas pero sobre todo subiendo mucho contenido para ustedes con la intención de hacerlos sentir parte de este viaje y mostrarles cada detalle en esta gran aventura”, expresó mientras posteaba una fotografía en la que luce un turbante característico de la comunidad árabe anunciando que es el segundo al que asiste dado que el primero fue en el 2018 partiendo hacia Rusia.