Este episodio de 13 Reasons Why fue eliminado y te contamos por qué.

Muchas historias en diferentes episodios de programas de televisión populares se consideraron demasiado controvertidas o, incluso, insensibles para el público y por ello se terminó prohibiendo su transmisión. Así fue el caso de un episodio en particular de 13 Reasons Why que fue eliminado. Te contamos a continuación por qué no se compartió y quién tomó la decisión.

Durante la primera temporada de la serie de Netflix 13 Reasons Why todo giraba en torno a cintas de casete que explicaban por qué una estudiante de secundaria había decidido quitarse la vida, y para el final original habían decidido compartir la escena muy gráfica de cuando muere el personaje principal, Hannah.

La realidad es que 13 Reasons Why en su mayoría toca temas fuertes de adolescentes y ese ha sido el objetivo desde el principio. Incluso, aboga por desestigmatizar la experiencia que tienen en sus vidas los jóvenes, pero un episodio en particular resultó ser demasiado para el público y por eso decidieron que fuera eliminado.

Por qué: la decisión fue de Netflix

Vale destacar que la novela de Jay Asher fue uno de los libros que más se prohibieron entre los años 2010 y 2019 (según ALA). Y aunque el episodio nunca ha sido prohibido en Estados Unidos como su homónimo, la plataforma del streaming más grande actualmente, Netflix, alteró esa controvertida escena antes de la temporada 3 luego de que los estudios revelaran una correlación entre el programa y las altas tasas de suicidio. Ese fue el motivo por el que fue eliminado.

Sin embargo, un dato no menor es que, aunque el episodio fue borrado, la serie tiene una escena de tres minutos que todavía se encuentra disponible para ver en la plataforma YouTube, pero con una advertencia de su contenido.

13 Reasons Why no ha sido la única serie de televisión que se vio afectada por tener un episodio eliminado. Existen otras producciones más que tuvieron historias un tanto polémicas o demasiado controvertidas y por eso fueron borrados.

Un caso fue la serie Beavis y Butt-Head en el episodio "Comediantes", Arthur y su episodio "El gran McGrady", Seinfeld en "El día puertorriqueño" y no podía quedar afuera la emblemática y exitosa serie Los Simpson con el episodio "Papá delirante de Stark".

¿Qué opinión te merece la decisión de eliminar la escena final de la serie adolescente?