Espagueti con Chapulines: un platillo sabroso, fácil de hacer y en pocos pasos

¿Sabías que los chapulines son una fuente natural de proteínas? Por eso y porque, junto con las pastas, adoptan un sabor delicioso, hoy te traemos la receta para preparar una deliciosa pasta con chapulines para chuparte los dedos. Aunque es un ingrediente un poco controversial si no lo has probado aún, ten en cuenta que en la preparación no notarás que son insectos ¡te lo prometemos!

Pasta con chapulines. Fuente: Shutterstock

Ingredientes

Cebolla 2 unidades

Aceite de oliva al gusto

Sal al gusto

Pimienta negra molida al gusto

Polvo de chiles al gusto

Jitomate 3 unidades

Caldo de mole cantidad necesaria

Espaguetis 1 kilo

Perejil 100 gramos aproximadamente

Chapulines 280 gramos

Rinde para 8 personas.

Procedimiento

El primer paso para preparar esta rica pasta con chapulines, una receta mexicana, es calentar el aceite en una sartén a fuego medio. Luego de esto, pica finamente la cebolla y agrégala allí para que se cocine. Sazona con pimienta negra molida, sal y chile en polvo. Ten en cuenta que las especias puedes elegirlas tú, de acuerdo a lo que más te guste. Espagueti con chapulines. Fuente: Shutterstock

Es momento también, de cortar el jitomate en cubos grandes y añadirlo a la sartén en la que previamente agregaste la cebolla y las especias. Aquí mismo, agrega el caldo de mole y mezcla con mucho cuidado. Es importante que todos los ingredientes se incorporen correctamente.

Una vez listos los procesos anteriores, deja cocinar el resultado hasta que los jitomates suelten jugo. Mientras tanto, por separado, comienza a cocinar el espagueti con bastante agua. Te recomendamos agregarle sal gruesa al agua de cocción, ya que les aportará a tus pastas un sabor delicioso.

Cuando notes que el espagueti está listo, añádelo a la sartén. Ahora, deja que se cocine hasta que encuentres la pasta al dente o en el punto de tu preferencia. Cuando eso suceda, ya puedes servir este platillo. Comienza por el espagueti y encima añade la salsa de tomate. Por arriba, decora con chapulines.

¡Tip MDZ! Si aún no has probado los chapulines o si no sabes si a tu invitado le gustan, te recomendamos no dejarlos enteros en la decoración, sino cortarlos para que el impacto no sea mayor y para que sea más sencillo consumirlos junto con la pasta. A esa presentación puedes añadirle perejil, cortado finamente ¡y listo! Fideos con chapulines. Fuente: Shutterstock

Morimos de ganas de saber cómo te salió este plato. Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.