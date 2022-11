Entre lágrimas, Niurka Marcos confiesa que aún sigue enamorada de Juan Vidal

La realidad es que en el show televisivo La casa de los famosos pueden ocurrir muchas cosas, desde intensas peleas que culminan en malas relaciones interpersonales hasta el encuentro amoroso entre personas que deciden construir relaciones sentimentales más serias. Este último caso sería el de Juan Vidal y la actriz cubana Niurka Marcos.

Fueron seis meses en los que esta pareja disfrutó de una relación sentimental tras haberse encontrado en el famoso reality. Durante este tiempo compartieron su amor en las pantallas e incluso decidieron probar mantener este trato una vez fuera de la casa, situación que emocionó mucho a los fans.

Sin embargo, hace unos días la pareja dio a conocer el fin de su relación. Ante esta situación, Niurka comentó que Vidal no podría tener algo serio nunca con ninguna persona. Contó que el mismo le dijo "perdóname mi amor, reconozco que soy una mierda para las relaciones". Además, lo comparó con un papel higiénico diciendo que de cagada en cagada el papel se gasta.

Los sentimientos de la vedette hacia Juan Vidal

A pesar de que Juan Vidal le confesó que no era bueno para las relaciones, Niurka Marcos dijo que su vínculo fue muy intenso y especial, por lo que le está costando mucho sacárselo de la cabeza. La vedette mencionó que está intentando olvidarse de el, pero que aún sigue enamorada.

Durante un expresivo video en vivo de Instagram, reveló que en aquel romance vivió una intensidad de la que no se arrepiente: “Tuvo sus matices hermosos, sus momentos extraordinarios, reales, maravillosos de los cuales no me voy arrepentir y de lo que estoy enamorada, porque no soy un robot, o sea yo estoy enamorada todavía de Juan, todavía me duele, a veces digo no quiero pensar“, manifestó.

Ante esto, contó que se ilusionó con que ese amor fuera para toda la vida y proyectó muchas cosas con el, ya que Juan le había dicho que era la mujer que estaba esperando. “Es algo que se te fue y lo adoraste, con lo que te ilusionaste a largo plazo con lo que pensaste que podías hacer millones de cosas hermosas”, expresa la actriz.

Ante esto, Niurka dijo que siempre lo defendió y escuchó, pero que decidieron ponerle fin a su vínculo amoroso ya que ella no quiere toxicidad en su vida, la cual disfruta al máximo.

Según ella, el famoso era bastante narcisista y muy demandante. Siempre quería tener el desayuno listo y las cosas limpias y ordenadas debido a que es una persona muy detallista y Nikura aseguró que siempre lo atendió con todo el amor que tenía ya que disfrutaba mantenerlo bien y feliz. Niurka habla de su relación con Juan Vidal.

La artista comentó también que ella siempre mantiene a sus hombres felices y que así es con sus hijos, porque es algo que le gusta. Mencionó que lo trataba como a un "bebecito" porque era algo que no le molestaba, pero como se trató de una persona muy tóxica no hay chances de una reconciliación.

Sin embargo, realizó una reflexión en vivo en la cual dejó en claro que: "Si la gente entendiera lo valioso que es dejarse amar y decir te amo. Si entendieran de verdad lo importante que es entregarse, aunque tengas miedo, aunque no estés segura, es demasiado importante porque no te va quedar nada pendiente, no te vas a quedar sin vivir tu oportunidad, es primera vez que lloro, ni Juan me ha visto llorar, ¡no se lo merece!“.