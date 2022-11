4 razas de perros toy que te harán morir de la ternura

Cuando hablamos de un perro toy no nos referimos a una raza concreta sino a una variedad dentro de la misma. Es decir, hay bichones malteses que podríamos catalogar como comunes y por otro lado encontraríamos los bichones toy, que son más pequeños. Lo que hace que un toy lo sea es que no excede de unas medidas y un peso concreto que, en función de la raza suele ser entre un 20% y un 30% por debajo de lo que se considera habitual en esa raza. Por tanto, cuando decimos ‘toy’ nos estamos refiriendo a la mínima medida posible, pero por encima estaría el llamado ‘enano’, después el ‘mediano’ y finalmente el ‘estándar’ o común. ¿Qué hace que estos tamaños sean medidas que se mantengan en las camadas? Todo tiene que ver con el cruce selectivo, cuando los criadores eligieron a los especímenes de perro para procrear tuvieron en cuenta su tamaño para que las camadas fueran similares y mantuvieran esta peculiaridad de tamaño y peso moderado.

Bichón maltés

Es uno de los más buscados, ya en su versión común estamos hablando de un perro que no pesaría más de 5 kilos y que no superaría los 30 cm de altura, en la versión toy estos números descienden hasta los 3,5 kg y 20 cm de altura en la edad adulta. Son perros muy amistosos, juguetones y divertidos. Para conseguir esta raza más pequeña se cruzó originalmente al bichón con caniches y spaniel mini, y no fue hasta 1988 que se aprobó el estándar de bichón toy por la American Kennel Club. Además de que los toy son más pequeños, tienen el hocico más achatado, sus patas son más cortas, el cuerpo es más compacto y con más pelaje.

Spitz pomerania

Cuando nos referimos a un perro de estas características le denominamos toy, enano o de miniatura. Sin embargo ¿es lo mismo un pomerania que un spitz? Son razas que comparten ascendencia, provienen de los poms, y eran utilizados para el pastoreo del ganado e incluso para la caza en entornos rurales de Alemania. El color de ambas razas, spitz y pomerania, es muy similar y sus características físicas son casi idénticas, mantienen un carácter casi parejo. Sin embargo, un detalle curioso es que en los últimos 100 años esta raza ha decrecido enormemente, y casi en su totalidad son ahora toy, en detrimento de especímenes más grandes. Son perros muy activos, siempre están alerta, les gusta llevar la voz cantante del grupo y en ocasiones puede parecer que son irascibles por su dominancia.

Yorkshire terrier

Ya de por sí esta raza es muy pequeña aun cuando no tiene la denominación ‘toy’. Los yorkshires o yorkies son perros procedentes de Escocia y tienen un carácter muy activo, protector de su familia o manada y con cierto afán de protagonismo. Esto hace que se muestren nerviosos, alerta y en ocasiones ladran con un ímpetu que podría malinterpretarse como mal carácter, sin embargo lo que pretenden es marcar su territorio, pero no para evitar que otros accedan, sino para no perder su puesto o privilegios, y llevar la voz cantante en los juegos y actividades. Los yorkshire terrier pueden ladrar de forma excesiva, es su forma de comunicación, pero muy en concreto en la versión toy de éstos conviene mantener un adiestramiento adecuado para que el ladrido no sea demasiado insistente.

Caniche

El caniche en su versión toy no excede los 28 cm de alto y no supera los 4,5 kilos de peso. Son perros muy fáciles, no presentan ningún problema de comportamiento, aunque les apasiona jugar y mantienen un carácter muy curioso en todo momento. Como la inmensa mayoría de toys, no les gusta demasiado caminar, sí querrán dar un paseo pero nunca de distancias muy largas ni con mucho desarrollo físico. Esta raza, además es junto al bichón maltés una de las pocas 100% hipoalergénicas, por lo que resulta apta para personas con problemas de alergia a los canes. Los caniches toy ladran, eso sí, pero no es un ladrido contundente sino acorde con su tamaño, es un sonido agudo y poco molesto, pero puede resultar algo repetitivo pues le gusta comunicarse y es la forma que tiene para hacerlo.