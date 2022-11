Esta es la película de Netflix que te dejará sin dormir

Netflix apuesta a nuevas producciones frente a un público exigente que sigue el lineamiento de historias terroríficas y de tensiones como pasa con el fenómeno de Dahmer y El Vigilante, ahora otra que se suma en cartelera es 'Jaula', un thriller psicológico de origen español que rompe récords.

¿De qué trata?

Cuenta la historia del matrimonio de Paula y su marido quienes al volver de una salida se encuentran con una niña correteando sola por la calle, con severos traumas y tiempo después deciden adoptarla, pero la vida de ambos cambiará por completo de manera temerosa al descubrir su pasado.

La dirección

Película dirigida por el director español Ignacio Tatay, quién hace poco tiempo contó más sobre sobre el proyecto junto a una de las protagonistas, Elena Anaya.

Ignacio comenzó diciendo en una de las entrevistas que 'Jaula' nació al momento de relacionarse con un caso real: "Me impactó a tal punto que quise entender más como el hecho terrorífico había sucedido y allí decidí ponerme en contacto con dos psicólogos forenses que me asesoraron y me abrieron las puertas a una serie de bibliografías de casos que respondían a mis miedos", contó el cineasta respecto de cómo se le ha ocurrido llevar a la pantalla sucesos 100% reales.

Nada de decorado ficticio

La ambientación quiso que fuera real es por eso que escogió para el rodaje una casa en Escorial: "Ibamos a pasar mucho tiempo en ese vecindario, la película está llena de espacios que al principio pueden ser idílicos y de pronto increíblemente hóstil y dimos muchas vueltas, tratando de encontrar el sitio y dimos con este lugar que tenía una dualidad entre lo bello y en lo que se podía volver completamente en contra, fue un trabajo enorme de transformar lo que empieza siendo un espacio cotidiano y que luego pasó a ser 'una ratonera', explicó.

Fuente: Imagen / web

Parte interior de la casa en ubicada en El Escorial, España

El escalofriante caso real al que refiere el director

Tatay escogió la noticia acerca de Josef Fritzlz un hombre que encerró a su hija, torturando en un sótano sin luz durante 24 años y cómo está fue violada por su padre y quedó embarazada de siete hijos.

La obsesión del psicópata: "La única razón por la que tuve tantos hijos con ella era para que se quedara conmigo para siempre".

Fuente: Imagen / Archivo

Así se ven actualmente Elizabeth y su padre Joseph Fritzl.

Un impactante ¡Boom!

Vastó una semana para que al cabo de ese lapso se convirtiera la segunda producción de habla no inglesa más vista en Estados Unidos, Canadá, Austria, Bélgica, Hong Kong, Indonesia e Israel.

Elenco completo: Elena Anaya (Todos están muertos), Pablo Molinero (El verano que vivimos), Eva Tennear, Eva Llorach (El aviso), Carlos Santo (Tiempo de Costuras), además de que participan Esther Acebo, Eloy Azorin, Mona Martínez, Sonia Almarcha, Paula Roca y Cayetana Campos.

Producción a cargo del reconocido productor Alex de la Iglesia (El día de las bestias).