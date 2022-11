El video de Evangelina Anderson que provocó una catarata de comentarios en Instagram

En Instagram, Evangelina Anderson es una de las mujeres argentinas famosas que más activa se muestra. Si bien hoy está en Alemania, muy pronto regresará a su tierra natal junto a su familia porque su marido, Martín Demichelis, será el reemplazante de Marcelo Gallardo en la Dirección Técnica de River.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Esta decisión generó un gran revuelo entre sus fanáticos y esto se puede en las redes sociales de la mediática. En una de sus últimas publicaciones, Anderson subió un video recorriendo Austria en el que escribió: "Felicidad plena". Las imágenes provocaron una catarata de comentarios de sus admiradores y muchos la aconsejaron sobre la elección que hizo para su vida y la de sus pequeños.

"Eva quédate allá. Por favor la vida que tienen allá de libertad y seguridad no hay acá", "Flaca decile a tu marido que no venga a la Argentina. Esto es un caos", "Argentina no tiene el futuro para tus niños. Está pérdida en manos de la corrupción, ignorancia y drogas... Vagancia. Este país dejo de ser genial hace muchos años" y "Ni se te ocurra venir a la Argentina con tu bella familia acá es una bomba de tiempo", son algunos de los tantos mensajes que los usuarios le dejaron.

Demichelis entraría en funciones a partir de mediados de diciembre ya que el plantel, actualmente se encuentra en Chile, tendrá unos días de licencia para recargar energías antes de la pretemporada.

Martín Demichelis, el esposo de Evangelina Anderson

Los detalles que quedan por definir son el tiempo de la duración de su contrato y cómo estará compuesto su cuerpo técnico. Javier Gandolfi, quien iba a oficiar de ayudante de campo, optó por continuar al mando de Talleres de Córdoba, y quien está en la mira para cumplir la función es Javier Pinola.