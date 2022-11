El insolito momento que tuvo que vivir Galilea Montijo con una ex pareja 'tóxica'

Galilea Montijo es presentadora de televisión y actualmente se encuentra como conductora frente del programa 'Hoy', además de ocupar el mismo rol en 'Netas Divinas' compartiendo staff con Consuelo Duval, Paola Rojas y Natalia Telléz.

El discurso en vivo

La mujer de 49 años aprovechó uno de los momentos de la transmisión del magazine para hacer mención sobre un mal recuerdo del pasado que lo trajo a la actualidad como una anécdota para el olvido y es que confesó que le fue infiel a un ex que todo el tiempo era tóxico y machista.

En una ronda de confesiones acerca de las actitudes de los hombres, la locutora del ciclo alzó la voz para preguntarle si en algún momento ha cambiado por petición de una ex pareja a lo que respondió: "Sí, cuando era chavita tuve un novio que era muy celoso (a mi siempre me gustó mi agüita de Jamaica), y pues socializar a lo que me planteó que era lo que 'peor podía hacer', empieza contando con cierta humorada.

Fuente: Imagen/Captura/Netas Divinas

La respuesta de Galilea Montijo sin tapujos.

Luego siguió con otra situación: "Estábamos en casa de una amiga, dónde todos nuestros amigos eran gays y pues salí muy agusto con mi abrigo y me dijo 'No crees que estas muy encuerada'?, a lo que voy es que a él le encantaba verme, haberme conocido en televisión pero no le gustaba como era yo en verdad, eso lo entendí tiempo después", confesó Galilea sobre la relación que mantuvo con una de sus parejas y que la limitaba cada vez que podía.

"Le molestaba que yo asistiera a fiestas, socializara, que viera a mis amigos, que me riera a mi me encantaba todo eso y después con el tiempo entendí que la que le arruinaba todos sus planes era yo y debo confesar que le puse los cuernos", siguió con la enumeración de las cosas que le molestaban a él y como luego se la devolvió.

Un outfit despampanante

Hace poco Galilea fue parte de un evento organizado por la revista de moda y estilo, Glamour México y lució una vestimenta para el infarto

Claro que la conductora sabe perfectamente llamar la atención ante tanto estilo chic y es que lució un look total black con giras de strass plateadas, por arriba un top dejando lucir un poco abajo del pecho, pollera corta, medias negras y de calzado unas botas de caña mediana. En detalle unas pequeñas joyas, pelo suelto y un marcado make up en negro.

¡Una diosa con todas las letras!