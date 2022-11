Así luce la ex 'Rebelde', Natalia Téllez en la actualidad

Natalia Téllez tiene 36 años y a lo largo de su vida ha hecho una carrera como una artista luciendose en diferentes producciones audiovisuales entre ellas 'Rebelde', la telenovela infantojuvenil que compró México y que fue producida por Cris Morena.

Un repaso por su vida

Nació en Ciudad de México el 16 de diciembre de 1985 y es hija del pintor, Guillermo Telléz aunque ella desde muy chica se ha ligado a otro tipo de arte, el de las artes escenicas puesto que se metió a estudiar en el centro de educación artística, del canal Televisa.

Tanto en aquel momento como ahora Natalia se ha perfeccionado mucho en el ambito del modelaje y constantemente posa para diferentes empresas / marcas como la revista Vogué México.

Esta foto fue posteada hace tan solo unos días en el que la actriz se maquilló y vistió como mujer cadaver en el día de los muertos dónde lucía un vestido todo floreado de la diseñadora Lorenza, acomparado por una tiara con la misma temática, aretes largos dorados y un make up repleto de oscuridad.

En el pasado, Natalia fue parte del elenco Rebelde dónde interpretó a Karen dónde interpretó a una colegiala caprichosa, ese fue su primer salto hacia hacerse más conocida, en los viejos tiempos compartiendo escenas con estrellas como Maite Perroni.

Luego de su participación allí, siguió como actriz en telenovelas como: Palabra de mujer y la Rosa de guadalupe.

El tiempo de vuelo como conductora

Unos años después la artista dio un vuelco de 360 grados y en el año 2008 por primera vez le tocó estar al frente de su propio programa al que llamó 'El mundo al reves con Natalia", hasta el 2012 cuándo ya fue parte de 'Telehit Music Band' pero claro está que una de las oportunidades más enormes que ha tenido fue estar al frente en la conducción de una de las temporadas de La Voz México.

La vida de amores de Natalia

Sucede que la joven ha salido en el 2014 con otro chico ex Rebelde, Christopher Uckermann pero todo terminó en un escándalo mediático tras dos años de amor se supo que le fue infiel mientras estaba en el rodaje 'El hubiera si existe', con la actriz Ana Serradilla, pero eso no es todo si no que tiempo después coincidieron en un evento y Natalia simplemente hizo referencia a su amistad con otro ex integrante de la crew Cristian Chávez, amigo de ambos.

Actualmente Natalia, sigue desempeñándose como conductora de televisión en 'Netas Divinas', (programa transmitido los miércoles por la noche en Canal Unicable), y está casada con el músico y fotógrafo Antonio Zabala, con quién tuvo a su hija Emilia.