Entérate del descomunal nuevo proyecto que involucra a Joaquín Sabina

Joaquin Sabina cuenta con casi 40 años de trayectoria en la industria musical y se ha sabido este último tiempo que tendrá su biopic vuelta en documental, el director del proyecto Fernando León de Aranoa.

Allí se podrán ver tanto su vida personal como su extensa carrera en la música captado en 13 años de su vida, entre los que aparecen los momentos más duros por los que pasó y tuvo que sortear frente a la adversidad.

Sucede que según ha trascendido, Joaquín generó mucho éxito con cada uno de sus discos tanto en Argentina como en México, no tanto así en España, dónde sí bien es aclamado cuenta con menos público.

¿Cuándo comenzaron los preparativos de esta entrega?

El director en medio de la presentación del documental 'Sintiéndolo mucho', presentada en el Festival de San Sebastián explicó un poco más sobre el proyecto en sí:

"Esta película es un extraño privilegio que, como cineasta, quisiera compartir con el público: el de pasar un rato a solas con Joaquín cuando no es Sabina. Hace ya quince años comencé a rodar con él, a acompañarle en su día a día, en los ensayos, las giras, en su entorno... para retratar al artista, sus momentos mejores y peores, y su personalidad, tan ligada a su obra, a su creatividad. Ante todo, ha sido muy divertido”, expresó en aquel momento.

Claro está que Joaquín también ha dicho lo suyo:

"Biografías sobre mí ya hay siete u ocho, y no con todas estoy de acuerdo. De hecho no hay ninguna autorizada. El documental es un proyecto diferente, que me ofrecieron hace bastante tiempo y al que yo no me atrevía a decir que sí. Hasta que se lo comenté a Fernando León. Estuvo más de 15 años preparándolo y ha estado conmigo rodando en Argentina, en México, haciendo maquetas en Úbeda, mi pueblo, recopilando mucho material... Tiene un oído y una sensibilidad exquisitas”, explicó el cantante acerca de largo proceso que requirió dicha propuesta en años.

TRAILER SINTIÉNDOLO MUCHO

(Disponible desde el 17 de noviembre en cines)