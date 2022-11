Descubre el don desconocido de Marco Antonio Solis

El reconocido vocalista, Marco Antonio Solis tiene talento para todos los aspectos, no solamente en la música de la que incursiona desde los días años si no ha decidido ahondar en nuevas experiencias y retos es por ello que estuvo al frente de un particular proyecto de Disney que rompió taquillas a nivel global.

De principio, siempre tuvo en mente que la industria musical era su objetivo a cumplir y así fue como de principio junto con uno de sus primos formaron la banda "Los Bukis" y desde allí en adelante fue visto con otros ojos por parte del público y que sacó clásico como 'Sí ya no te vuelvo a ver' de la que posteriormente se hicieron decenas de covers pasado por diferentes géneros.

La banda se conformó en el año 1973 y fue disuelta en 1966 puesto que Marco ya quería emprender un camino hacia ser solista.

El artista cuenta con 11 albumes de estudio en toda su carrera siendo que actualmente tiene 62 años.

Nuevo desafío

En el 2017 le ha tocado una difícil tarea pero que supo manejar muy bien dentro del juego ya que por primera vez se puso el traje de actor de doblaje para la película de costumbres mexicanas 'Coco' de Disney Pixar.

El artista le puso la voz al personaje de Ernesto de la cruz y fue parte de varias canciones como: Recuerdame, Dueto a través del tiempo, el mundo es mi familia y La llorona.