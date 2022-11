De cantante a modelo de lencería: las fotos que muestran la increíble transformación de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se roba los suspiros de miles de fanáticos luego de que la vean posar con la sensual lencería de la marca 'Savage x Fenty' de Rihanna, durante el desfile de modas en el que participará junto a una lluvia de estrellas y ya tenemos las fotos del look más atrevido de la 'Princesa del regional mexicano', que se convierte en la primera cantante mexicana en colaborar con esta prestigiosa marca.

ÁNGELA AGUILAR ES UNA DE LAS CANTANTES MÁS JÓVENES Y EXITOSAS DE ESTOS TIEMPOS. FOTO: INSTAGRAM @angela_aguilar_

Desde que se anunció que Ángela Aguilar sería parte de las estrellas que participarían en la pasarela de 'Savage x Fenty', las redes se conmocionaron pues, se esperaba que la hija de Pepe Aguilar tuviera una gran actuación. La bella cantante mexicana no desentonó con su look, y ahora se roba los suspiros de miles de fans de Rihanna que no daban crédito de lo bien que lucía Ángela en la lencería de lujo.

En las fotos del desfile, Ángela Aguilar se muestra confiada y muy feliz de haber colaborado con la marca que Rihanna, una de las cantantes más importantes del mundo, lanzó. Aunque no se sabe como fue que los ojos de la barbadense se posaron en la 'Princesa del regional mexicano', los fans agradecen el gesto y lucen encantados con la colaboración.

Ángela Aguilar posó con un corset negro con morado, plagado de detalles metálicos qué resaltaron durante el desfile, toda su belleza y la cintura de infarto, que tanta fama le ha dado. Las fotos de Ángela con la nueva colección de 'Savage x Fenty' de Rihanna, ya se pueden ver y no sólo eso pues, se puede comprar la pieza a través de la página de la cantante de Barbados.

Los suscriptores de Prime Video de Amazon podrán disfrutar del desfile de 'Savage x Fenty' a partir del próximo viernes 11 de noviembre en el que Ángela Aguilar roba los suspiros con su atrevido look en lencería que dejó con la boca abierta a los asistentes a la gala.