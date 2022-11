Con la frente en alto, Jennifer Lopez se mostró orgullosa de adoptar el apellido de su esposo

Jennifer Lopez y Ben Affleck comenzaron su historia de amor a principios de los 2000 y hasta anunciaron su compromiso, pero al poco tiempo decidieron separarse. Sin embargo, este año nuevamente apostaron al amor y le dieron otra oportunidad a su relación, así que en el mes de julio se casaron, por lo que la diva del Bronx adoptó el apellido de su esposo. Luego de las críticas que trajo este gesto, la cantante hizo algunas declaraciones en una entrevista con una reconocida revista estadounidense.

Jennifer Lopez y Ben Affleck, imagen de archivo.

Jennifer es una de las mujeres del momento y por eso Vogue decidió ponerla en la tapa de la edición de diciembre. Hace algún tiempo atrás, el hecho de que cambiara legalmente su apellido generó bastante controversia e incluso importantes diarios la criticaron. The New York Times, publicó un artículo de opinión sobre el verdadero significado detrás de este gesto: "En este momento tenso para el feminismo en Estados Unidos, que una mujer como la anteriormente conocida como Jennifer Lopez decida cambiar su apellido resulta especialmente desalentador", expuso Jennifer Weiner, la novelista y periodista.

Jennifer Lopez, posando para Vogue, edición diciembre 2022.

Por esta razón Lopez defendió su punto de vista y expresó: "¿En serio? La gente todavía me va a llamar Jennifer Lopez, pero mi nombre legal será Sra. Affleck porque estamos unidos. Somos marido y mujer. Estoy orgullosa de eso. No creo que eso sea un problema”. Asimismo, cuando le preguntaron si alguna vez pensó en que la situación fuera al revés y Ben cambiara su apellido, entonces ella respondió que nunca se le cruzó por la mente, pues no es algo tradicional y no tiene ningún romance. Por otro lado reveló: "Tengo mucho control de mi propia vida y destino y me siento empoderada como mujer y como persona".

A su vez reveló que entiende que las demás personas tengan sus sentimientos al respecto y le parece bien. Pero desde su propio punto de vista siente que tomar el apellido de su marido es un movimiento romántico. "Todavía tiene tradición y romance para mí, y tal vez yo soy ese tipo de chica”. Por este movimiento, a la cantante le cayó una lluvia de críticas.

Jennifer Lopez, imagen de Vogue.

Según explicó Amy Jones en la edición británica de Glamour en 2021, las raíces de esta práctica se encuentran en uno de los sometimientos patriarcales de la mujer. Este movimiento se introdujo en el siglo XI y representaba que una mujer casada ya no era una persona individual, su identidad estaba 'cubierta' por su esposo, que se encargaba de controlar su situación legal y su vida.

Con el paso del tiempo esta práctica dejó de ser obligatoria en algunos países y en la actualidad incluso ha dejado de tener sentido para muchas sociedades. Sin embargo, en algunas partes del mundo todavía lo siguen realizando. "En Estados Unidos la mayoría de las mujeres adoptan el apellido de sus maridos cuando se casan, al rededor de un 70% lo hace", expresó un artículo de la BBC en 2020. Por otro lado, reveló que en lo que refiere a "las mujeres británicas, casi un 90% lo hacen".