Lucrezia de Lellis encendió las redes con un candente look

La noche de Halloween tuvo gustos para todos, ver famosos disfrazados de diversos personajes y hasta influencers que con suma creatividad ponían manos a la obra para atrapar a los seguidores con infartantes outfits como es el caso de Lucrezia de Lellis que jugó a hacer un papel completamente diferente al de la noche de brujas eligiendo un atuendo de conejita.

En sus últimas postales que subió a su cuenta de Instagram se la ve a Lucrezia 'beboteando' mientras que luce un corpiño y tanga de color negro, joyas de Chanel, una máscara con orejas para terminar de darle un look más 'sadico' un collar en modo correa que llega hasta el ombligo y de calzado unas bucaneras de caña alta.

Seguido de ello subió más de aquella noche con una descripción que decía: ¿tuvieron todos un buen halloween? Mientras se mostraba sensual y provocativa.

Una vida con buenos lujos

Lucrezia tiene 23 años y se dedica a la creación de contenido vinculada a la moda y así es cómo lo muestra en su 'vidriera de Instagram', dónde vuelca constantes fotografías de lencería.

Lucrezia al egresarse de la escuela decidió que quería encaminar su rumbo hacia la actuación aunque sí partimos de lo que vemos su enorme pasión siempre fueron las pasarelas, los flashes, los viajes y la buena vestimenta.

Su costado solidario

Al ingresar a su página de Instagram la modelo tiene una barra espaciadora en el que se lee 'colabora con Bring Rescue Dogs to U.S & protect all animals' allí al clickear los usuarios pueden donar para esta fundación sin fines de lucro.

Si bien no hay rastros de animales en su vida, la joven se suma como una buena causa de ayudar a perritos que están están situación de calle y que necesitan cubrir sus gastos.

El gran gesto de Lucrezia desconocido.??????

En la información se puede leer que hay un tope de recaudaciones que llega 391.539,80 y que ya llevan 272.535,19 recaudado y el propósito de dicho objetivo: "34 perros fueron rescatados bajo condiciones catastróficas en el set de Korea y necesitan trasladarlos hacia Estados Unidos.