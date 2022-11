Estos son los impresionantes looks de Justin Bieber y Hailey Bieber que han sido furor

La noche de Halloween ha dejado un gran tráfico de material sobre encuentros y outfits desopilantes, carnavales y algunos terroríficos. Muchas celebridades vistieron diferentes personajes y dos de los más iconicos fueron los de Hailey Bieber y Justin Bieber.

Sucede que ambos se encuentran disfrutando su gran presente amoroso y claro está que no quisieron quedarse afuera de quienes compartían cómo disfrutaban del 31 de octubre y en las redes sociales mostraron dos outfits cada uno bajo el lema de 'Trick or treat'

El intérprete que tuvo que posponer su gira para el siguiente año lució un atuendo muy al estilo rock / darker al que muchos en comentarios especulaban con que se podía tratar de que estaba imitando al cantante Yungblud, Justin llevaba puesto un sweter rajado black and white, una pollera larga con cadenas, campera de cuero negra con tachas y por abajo borcegos negros con plataforma pero ello no es todo si no que además para agregar el detalle de 'niño malo' sumó un par de lentes, guantes manga corta y un gorro de lana.

Hailey por su partidos optó por un lookazo primaveral, más ligado a lo romántico simulando una enredadera en todo su cuerpo, un tul en volado de color rosa y una tiara acompañando el mismo conjunto todo inspirado en la alta costura de Yves Saint Laurent 1999 (tal cómo lo dice en la descripción).

El contraste con los otros looks

Claro que no se han puesto de acuerdo con equilibrar los disfraces o por lo menos eso es lo que nos han dado a entender, puesto que en el último que compartieron vuelven a aparecer totalmente diferente como si hubiesen intercambiado roles de personajes.

El posteo de la pareja feliz junto con sus dos hijitos perrunos cosechó más de 1.4 millones de likes, allí aparece Justin Bieber con un kigurumi enterito abotonado de color celeste (caracterizando en el vestuario a uno de los personajes de Plaza Sésamo, come galletas) y un gorro de lana con el nombre 'drew' perteneciente a su merchandising oficial.

Mientras que Hailey para el segundo outfit eligió convertirse en una vampireza con un auténtico Versace total black corpiño entrecruzado acompañado por tres cinturones clásicos como sostén hasta la cintura por debajo una pollera corta con dos cadenas doradas una que decía 'Versace' y la otra más sutil con dos diges colgando además lo acompañó con algunos detalles cargados collar dorado con el icono de Donatella Versace y unos aros colgantes perlados y para terminar de englobar la perfección su maquilladora profesional Leah Darcy le terminó de dar el toque con un sombreado morado, labios rojos, delineado, dientes simulando estar torcidos y una simulación de gota de sangre chorreando.

Bonus track

Si pensaba que eso era todo están equivocados la fiesta ha seguido y con un video de Kendall Jenner y Hailey Bieber que ambas han compartido en sus redes sociales.

Las dos modelos realizaron una participación especial en la tercera temporada de 'Quién está en mi baño', allí se ven disfrazadas como brujas mientras que del otro lado del vidrio ven a zombis vestidos de carceleros a los que les gritan 'váyanse de aquí', anteriormente hemos visto una foto Hailey sacándole fotos a la Kardashian en el baño.