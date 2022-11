El deslumbrante look de Harry Styles que fue comparado con otros artistas

Harry Styles está dando la vuelta al mundo con su 'Love on tour' y cada uno de shows se convierten en constante tendencia tanto por sus excéntricos looks, 'bailecito prohibidos' como su contacto cara a cara con sus 'Harries' y puntualmente en su paso por Los Ángeles todos han estado muy atentos a un particular atuendo.

El detrás de 'Harryween'

Cómo sucede con muchas figuras de suma relevancia en Twitter se llena de tendencias de diferente índole y en este caso el paso de Harry por Estados Unidos levantó pilares de comentarios por un particular motivo su ropa y varios parecidos que iban saliendo por parte del público en el que no tardaron en compararlo de forma gracioso, aparte de que su show se daba en contexto de Halloween y por eso atrás de una de las remeras que mostró tenía la palabra 'Harryween'.

cómo así que Harry no está disfrazado de Chayanne? #Harryween pic.twitter.com/Z1oDyyMQ5S — danita uD83CuDF83 (@DLIBYH28__) November 1, 2022

El usuario @dlibyh28 publicó un Tweet en el que decía: "Cómo así que Harry no está disfrazado de Chayanne" y una imagen de pic collage dividida en dos dónde surgen las comparaciones al ver que este está luciendo un total black de remera, chaqueta de cuero, pantalón largo, cinturon y el pelo engominado para atrás.

Centenares de especulaciones se fueron formando al verlo a Harry con un estilo super rocker sobre el escenario y claro está que también lo compararon con Danny Zuko el personaje principal de Grease que caracterizaba John Travolta.

Pero ello no es todo porque en los comentarios muchos estaban haciendo referencia a qué Louis Tomlinson (con quién varias fanáticas los relacionaron) en su colegio jugó con aquel papel.

El Tweet de la relación de temas

Foto: fuente / @little_freak17

Los memes de la alocada noche

harry como Danny de Grease en harryween 2022: MOMENTO ÉPICO pic.twitter.com/tzXvw7QuGi — flor uD83CuDF83 HARRYWEEN /-36h (@sweetcreaturebk) November 1, 2022

"Harry como Danny de Grease en Harryween 2022: momento épico", twitteo @sweetcreaturebk qué puso la recorrida de Harry por el escenario mientras hacía el paso victorio rocker y acompañado de ello una imagen partida en tres del Papa Francisco alzando la hostia.

lo que daría por estar en el harryween y ver a harry de danny zuko y verlo hacer los movimientos de grease pic.twitter.com/TDmYmPkEgl — silvia? (@latecinemahrry) November 1, 2022

Otros que lamentaban no estar en el show como @latecinemahrry: "Lo que daría por estar en el Harryween y ver a Harry de Danny Zuko y verlo hacer los movimientos de Grease".

Un archivo revelador

En el 2013 Harry Styles subió un twitt dejando en claro que admira mucho Grease.

Fuente: Imagen / @harry_styles

Allí se puede leer bien clarito: "La última escena de Grease sigue siendo la mejor pieza cinematográfica jamás antes visto", rezaba la especificación.

Sin decirlo pero habiéndolo dicho de otra manera... ¡estaba representando en escena al personaje Danny Zuko!

¿Con qué otros espectaculares nos deleitará Harry Styles?