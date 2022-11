Día Mundial del Veganismo: Prepara ricos Tacos veganos con relleno de frijoles

En el marco del Día Mundial del Veganismo, te compartimos esta receta bien sabrosa de tacos con relleno de frijoles y guacamole. Con este paso a paso lograrás disfrutar de un platillo delicioso y fácil de preparar, así que, sin más, vamos a ver lo que necesitas para hacerlo.

Esta receta de tacos veganos permite que le añadas las verduras que te gusten ¡y queso vegano! Fuente: V&V supremo

Ingredientes

4 tortillas

Para preparar el relleno de frijoles

2 cucharadas de aceite de oliva

200 gramos frijoles

1 diente ajo, picado

½ cucharadita de comino

½ cucharadita de chiles deshidratados

½ cucharadita de paprika ahumado

1 cucharadita de paprika dulce

Para el guacamole

1 aguacate

½ cebolla roja, picada

1 tomate, picado

1 lima

1 puñado de cilantro

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Opcionales

1 Puñado de lechuga

Salsa picante al gusto

Crema agria vegana

Cebolla roja (encurtida)

Procedimiento

El primer paso para preparar deliciosos tacos veganos con relleno de frijoles es precalentar el horno y disponer las tortillas para calentarlas lentamente. Si prefieres preparar tú mismo las tortillas, cliquea aquí nuestra receta infalible: ¿Cómo preparas tortillas de maíz mexicanas paso a paso y super deliciosas? ¡Así! Tacos veganos. Fuente: Bocados de Gloria

Luego de poner a calentar las tortillas, en una olla a fuego lento calienta el aceite de oliva. Una vez caliente, añade el ajo. Ten cuidado de no quemarte. Después de unos dos minutos, ya puedes añadir los frijoles. Los puedes aplanar un poco y amasar con la ayuda de un tenedor.

Con los frijoles amasados, ya puedes añadir el comino, la sal al gusto, pimienta, paprika (ahumado y dulce) y los chiles deshidratados. Después, tapa la olla mientras preparas el guacamole.

Para hacer el guacamole debes utilizar un bol y en el machacar el aguacate. Luego, agrega la cebolla roja picada y el tomate. Mezcla bien y añade el zumo de la lima, el cilantro, sal y pimienta.

Para este paso, quita las tortillas del horno. Y continúa lo más apasionante: preparar los tacos: toma un taco a mano, añade frijoles, guacamole, lechuga, crema agria, un encurtido y salsa picante.

¡Y listo! Ya podrás celebrar el Día Mundial del Veganismo con esta receta imperdible de tacos veganos con frijoles. Como ves, es fácil y no demora más de 15 minutos, así que no tienes excusa alguna para no poner manos a la obra y disfrutar de un platillo delicioso. Tacos con vegetales y trocitos de queso vegano. Fuente: Nuevas Recetas Diarias

Morimos de ganas de saber cómo te salieron estos ricos tacos. Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.