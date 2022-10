Qué edad tenía Elsa Pataky en Rápidos y furiosos 6

A pesar de que no estuvo desde los comienzos de Rápidos y furiosos, la actriz española Elsa Pataky ha confesado que su film favorito fue la primera entrega ya que gracias a su éxito tuvo la oportunidad de ser llamada para que se sume al elenco. Recordamos qué edad tenía en Rápidos y furiosos 6.

La actriz española Elsa Pataky es una mujer ruda por naturaleza y su afición por las películas de acción no tiene parámetros. Posiblemente por ello cuando la llamaron para un papel en Rápidos y furiosos se sintió muy halagada y comprometida. Incluso, admitió que para llevar adelante su papel se sometió a un programa de entrenamiento especial en Puerto Rico sobre manejo de armas y tácticas de asalto.

Vale recordar que Rápidos y furiosos 6 se estrenó en España el 24 de mayo del 2013, y que en esta edición la guapa intérprete volvió a meterse en la piel de la policía brasileña Elena Neves, un personaje que hizo su primera aparición en Rápidos y furiosos 5. En ese entonces la madrileña tenía 37 años.

Una sorpresa: el hijo de Dominic Toretto y Elena

El personaje de Elsa Pataky, Elena, hace su aparición en la quinta saga donde tiene una historia de amor muy sólida con Dominic Toretto. Este vínculo logra mantenerse hasta la mitad de la trama de Rápidos y furiosos 6, momento en el que regresa Leticia y decide retomar su relación con Dominic.

Lo que nadie se imaginaba era que el personaje de la actriz iba a quedar embarazada, noticia que no compartió con nadie. Y la gran sorpresa no solo fue el hijo que apareció, sino también que no se comprendía bien la edad que tenía.

Y es que Dom y Elena habían terminado su relación durante Rápidos y furiosos 6, en el 2013, y al saber que esa fue la última vez que tuvieron contacto entre sí, es probable que el embarazo de Elena se haya producido antes de los eventos de Rápidos y furiosos 7.

Elsa Pataky en una escena de Rápidos y Furiosos 6

La realidad es que Elsa Pataky apareció de forma diferente en esa última entrega, donde dejó a su pequeño hijo como un gran sello de su paso por una de las películas que más satisfacción le trajo a su carrera, una verdadera chica rápida y furiosa.

Y tú, ¿cómo la recuerdas en Rápidos y furiosos?