Qué edad tenía Camila Cabello en el videoclip de "Girls like you" de Maroon 5

"Girls Like You" de Maroon 5 les ha cedido todo el protagonismo a muchas mujeres en su último videoclip. Precisamente, fueron 26 las que aparecieron y no de forma casual. Cada una tuvo una relevancia especial. Sin embargo, en orden de aparición se vio primero a Camila Cabello. Recordamos cuántos años tenía.

La cantante Camila Cabello es una inmigrante cubana que consiguió la ciudadanía estadounidense en el año 2008. Para la edición de Factor X en el 2012 quedó tercera y luego tuvo el privilegio de estar en el primer puesto de las listas de éxitos durante varias semanas con su hit "Havana" en el 2017.

Homenaje a las mujeres: "Girls like you" de Maroon 5

En esta oportunidad fueron varias famosas las elegidas por la banda estadounidense Maroon 5 para estar en su videoclip "Girls Like You". Entre ellas, Camila Cabello y Jennifer Lopez, aunque no fueron las únicas. Presentadoras, deportistas, cantantes y actrices se sumaron a ser las protagonistas:

Ellen DeGeneres, Mary J. Blige, Rita Ora, Gal Gadot, Tiffany Haddish, Aly Raisman, Sarah Silverman, Millie Bobby Brown, Amani Al-Khatahtbeh, Alex Morgan y Chloe Kim, entre otras.

Sin dudas, en esta oportunidad el grupo ha hecho este video de lo más femenino, repleto de mujeres populares que aparecen todo el tiempo alrededor del vocalista Adam Levine. Esencialmente, van apareciendo de a una bailando y haciendo playback.

Mientras que, por su parte, el cantante de Maroon 5 aparece al final y abrazando a su mujer junto a su hija Dusty Rose. A las pocas horas de su lanzamiento se transformó en un éxito total en YouTube, con más de 700 mil reproducciones.

"Girls Like You" ha sido el tercer simple del sexto álbum de estudio de Maroon 5 Red Pill Blues. Hasta diciembre del 2018, la canción contó con más de 1.5 mil millones de vistas y logró ser el video más visto de ese año.

El momento en que aparece Camila Cabello en el videoclip de Girls like you de Maroon 5.

Toda la producción del videoclip de "Girls like you" de Maroon 5 se hizo en el 2017 y vale destacar que la artista de lujo invitada fue Cardi B, mientras que Camila Cabello en ese momento tenía 20 años.

Dicho videoclip estuvo dirigido por David Dobkin y fue lanzado recién el 31 de mayo de 2018 a través de la plataforma de Vevo.?

¿Te ha gustado? Cuéntanos