Alex Rodriguez envió un explícito mensaje a Jennifer Lopez, en medio de las peleas matrimoniales

Jennifer Lopez y Ben Affleck tienen una historia de amor casi de película. Estuvieron en pareja hace muchos años atrás, pero la relación no resultó, así que se separaron. Sin embargo, este año volvieron a apostar al amor y se casaron en una lujosa boda. Pero, según los últimos rumores que circulan en los medios internacionales, la convivencia no anda muy bien. Por esta razón, Alex Rodríguez, ex de la cantante, habló al respecto y lanzó algunas declaraciones.

Jennifer y Ben organizaron un casamiento en secreto en Las Vegas, en una ceremonia sencilla en el mes de julio. Pero unos meses después, el 20 de agosto, decidieron celebrar una segunda boda y organizaron una fiesta de tres días en una de las mansiones del novio en Savannah, Georgia. Pero al parecer después de vivir todos momentos mágicos, comenzaron algunos problemas.

Jennifer Lopez y Ben Affleck. Imagen extraída de Tiempomx.

En este contexto, Alex Rodríguez el exbeisbolista, habló sobre el incómodo momento que está pasando J-Lo en este nuevo matrimonio. Resulta que hace algunos días atrás, en una entrevista en el programa "Who's Talking to Chris Wallace?", de CNN y HBO, Max, dio algunas declaraciones al respecto cuando el presentador le preguntó si le había molestado que días después de su ruptura empezara a salir con Ben y luego se casara.

Rodríguez y Lopez tuvieron una relación de varios años y en ocasiones comunicaron que se iban a casar, pero nunca se concretó por diversos problemas. En abril de este año los dos anunciaron públicamente su separación, y al poco tiempo la intérprete de "Ain't Your Mama" empezó a verse con Affleck y ya sabemos como siguió todo. Por esta razón, en la entrevista el exjugador de beisbol bromeó al respecto y dijo entre risas: "Me alegra no ser candidato presidencial porque ustedes me golpearían".

Jennifer Lopez y Alex Rodríguez. Imagen de archivo.

Además, se notó que Alex Rodríguez no puede olvidar a Jennifer Lopez porque luego de bromear se puso más serio y reveló que tuvo una gran experiencia con su ex y que le guarda mucho cariño. Asimismo, expresó algunos halagos hacia sus niños y dijo que son hermosos, inteligentes y maravillosos y les desea lo mejor a todos. Por otro lado, comentó que todas sus relaciones anteriores le han dejado grandes enseñanzas y considera que en el futuro va a ser un buen marido y padre.