Taylor Swift tentada para un boom de Disney y aquí te contamos de cuál se trata

Taylor Swift está felizmente abocada a su décimo álbum 'Midnights', uno de los más importantes de su carrera sin lugar a duda porque cuenta con la regrabación de varios del disco Red (2012) que entre medio del conflicto con el líder de Big Machine Récords (Kanye West) tuvo que comenzar a editarlo nuevamente, además de que surgieron rumores de que podría llegar a estar en la segunda entrega de Cruella, acompañada por Emma Stone.

Las acertijos

Taylor todas las madrugadas fue separando un episodio por día dando a conocer las canciones que serán parte de su nuevo álbum y que ya está grabado y estos son los nombres que ha dejado para su próximo trabajo que saldrá el 21 de octubre de este año.

13 - Mastermind

8 - Vigilante Shit

7 - Question

6 - Midnight Rain

2 - Marrón

3 - Anti Hero

9 - Bejeweld

11 - Karma

1- Lavender Haze

5 - You are on your own, Kid

10 - Labyrinth

12 - Sweet Nothing

Y la sorpresa llegó más hacia el final... si bien Taylor jugaba con su teléfono rojo anunciando las canciones algunas de la oreja izquierda y otras de la derecha dándole a entender a sus seguidores que se venían colaboraciones... la cantante anunció que la canción número 4 se llamará 'Snow on the beach' y al hacer una pausa luego siguió con que la artista que será parte de esta nueva entrega es nada más ni nada menos que Lana Del Rey, y así lo decía en un video que llegó a 1.3 millones de visitas.

En la descripción del video puso: "El último episodio, capítulo final de Midnights Mayhem conmigo con lo que queda".

Claro está que ellas ya habían compartido tiempo juntas puesto que en el 2012 estuvieron en los MTV EMA.

Fuente / Imagen - Getty Images

Los fans al ver que Taylor la nombraba mostraron su entusiasmo en las redes sociales: No respiro way // Esta canción va a ser mi final // Valió la pena quedarme despierta // las amo, entre tantos otros bonitos mensajes de alguien que esperaban que colaborara con Taylor.

Sin dudas una gran alegría para los Swifties ya que ambas aparecen en varias fotografías junto a Jack Antonoff, productor de algunos discos de ambas.

Hasta el momento Taylor aprovechó su red social de Instagram con más de 226 millones de seguidores para dar a conocer el significado de dos de sus canciones: Lavender Haze y Anti Hero.

¿Taylor a Disney?

En las últimas horas surgieron rumores de que Taylor Swift sería de la partida de Cruella 2, como el personaje antagónico de Emma Stone. Aparentemente esta segunda entrega se moverá desde lo musical, información que difundió el medio de comunicación The Disney Insider. Recordemos que este personaje será el que termine de vencer a Cruella.

Habrá que esperar...