El momento más difícil en la vida de Demi Rose

En las últimas horas su nombre ha encabezado la lista de tendencias en diferentes redes sociales. Además de haber confesado cuál fue el momento más difícil de su vida, Demi Rose realizó otras inesperadas revelaciones que generaron mucho impacto en sus seguidores. Te contamos todo.

Sus últimas revelaciones se trataron de su vida privada. Precisamente, una de las declaraciones que más impacto causó fue que se declaró bisexual, y a esa confesión la acompañó el recuerdo del momento más difícil de su vida.

Demi Rose, la bella modelo británica de 27 años, es toda una celebridad en un famoso sitio de entretenimientos para adultos. Sin embargo, su vida no ha sido del todo fácil. El revuelo que ha causado comenzó la noche del domingo 25 de septiembre luego de realizar una dinámica de preguntas y respuestas en su perfil de Instagram.

Demi Rose abrió su corazón

Desde allí abrió su corazón y no se guardó nada. Uno de sus miles de seguidores la cuestionó acerca de sus preferencias sexuales y ella no tuvo problema en asegurar que ahora está decidida a decir abiertamente todo sin importar lo que piensen. Pero en su momento, siendo más chica, lo sintió como el momento más duro de su vida.

Guardarse lo que sentía le ha provocado malos momentos en muchas oportunidades. Por ello, ahora sabe que no le tiene que importar el qué dirán y confesó abiertamente que desde hace años se siente atraída por personas de ambos géneros.

Es bisexual y no le importa el qué dirán

“Pasé por una fase en la que me gustaban más las chicas que los chicos, ahora me gustan más los chicos, pero depende” fue la respuesta de Demi Rose y esto inmediatamente causó un gran revuelo entre los internautas.

Tras su declaración, señaló que lo que realmente ahora busca en su vida es ser una verdadera persona sin ocultar nada de lo que siente. Precisamente, enfatizó que ahora busca a una persona que sea “inspiradora, honesta, organizada y, en general, un alma profunda que tenga la mente abierta y que sea ambiciosa pero muy considerada”.

El momento más difícil de su vida: una infancia odiada

En medio de sus fuertes revelaciones acerca de sus preferencias sexuales, Demi Rose aprovechó la dinámica para profundizar sobre otros temas, como los que ha sufrido en su infancia. Y si bien ya habló sobre esto antes, ahora sus declaraciones causaron mucha polémica. Demi Rose hizo muchas confesiones y entre ellas contó el momento más difícil de su vida en la infancia

La realidad es que su infancia fue traumática, y siendo una niña vivió el momento más difícil de su vida. Confesó haber sido víctima de acoso escolar y además señaló que sufrió abuso por parte de sus padres.

Ambos fallecieron hace algunos años atrás. No obstante, mencionó que le resultó muy complejo tener que cuidar a madre durante los últimos años de vida, aunque hoy reconoce que “todo lo malo” afianzó su personalidad.

“Me juzgan mal muchas veces, pero, los que me conocen dicen que soy amable y eso me reconforta el corazón. Estoy agradecida por todo lo malo porque me hizo ser quien soy” escribió.

¿Te imaginabas todo lo que vivió la modelo Demi Rose?