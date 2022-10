Asombro por la posible vuelta de Evan Peters a Marvel

Evan Peters con tan sólo 35 años ha participado en numerosos proyectos muy comprometedoras y desafiantes, además de haberse metido en el universo Marvel Studios por un tiempo frente a su gran reconocimiento en la serie sobre Jeffrey Dahmer la compañía de Disney Plus decidió que tuviera su regreso a la sitcom, Wandavision.

Un recorrido en tiempo y forma

Evan desde muy chico ya tenía en su sangre el dedicarse tanto al modelaje como a la actuación, el joven nacido en San Luis, Estados Unidos le planteó el deseo de que ese era el futuro que elegía a sus padres Julie y Phil Peters, a lo que tiempo después viajó a Los Ángeles para iniciar su carrera actoral y también empezar a aparecer en diferentes publicidades comerciales muy populares como Kellogs y PlayStation, entre otras.

Fuente: Imagen / Getty Images - Frazer Harrison

Evan Peters en el 2004 cuando probaba sus primeros pasos en Hollywood

En el 2004 el productor Michael Picchiotino lo convocó para ser protagonista de la película Clipping Adam y su trabajo comenzó siendo tan excepcional que le valió un premio a "Mejor actuación revelación" en el Phoenix Festival.

Evan Peters como Adam Sheppard

Seguido de ello fue parte del los film Sleepover y las series The Days, Phil of the future (primera temporada) y Invasión.

Sus personajes más recordados

Si bien te hemos compartido sus inicios cuándo apenas era un niño, tiempo después le llegaron proyectos muy desafiantes y que a su vez han requerido un cambio de chip para no enloquecer, dado que se ha autosuperado en cada una de las entregas que te compartimos a continuación.

Sin saltearnos vale recordar que su carrera sigue en vigencia hasta el día de hoy puesto que en el 2007 y 2008 siguió trabajando pero enfoquemonos en el 2011, ahí llegaron una lluvia de propuestas a las que el actor decidió aceptar, como quien dice "un salto al vacío".

?????Evan Peters como Tate Langdon - American Horror Story

Allí le tocó interpretar a asesino serial de 17 años quién en un ataque de crisis mental mató a su padre y realizó una masacre en Westfield acabando con la vida de 17 estudiantes (No olvidemos que aquí era su primer contacto de total oscuridad).

A lo largo de las otras 3 temporadas Evan apareció pero personificando a otros tres personajes.

Seguido de ello el productor de dicho film (Ryan Murphy) lo volvió a convocar para que formara parte de la quinta temporada de 'El hotel'. En el que interpretó a James March y su personaje tiene una conexión con Jeffrey Dahmer, al cruzar un paralelismo entre ambos mundos.

Los proyectos fantasiosos

Uno de sus personajes más queridos y recordado por el mundo de la ciencia ficción fue cuándo le tocó hacer de Quicksilver en X - Men y X - men apocalipsis, la saga de héroes perteneciente a Marvel Studios.

Peter Maximoff (el hermano de Wanda).

Más tarde apareció en Wandavision, la sitcom de Disney Plus que se ambienta en lo que sucedió luego de Advengers: Endgame y en el que allí hizo por 4 episodios del hermano de Wanda Maximoff.

Su primer Emmy Awards

En el 2021 y luego de su participación en Wandavision, a Evan Peters le tocó hacer de Colin Zabel, en la serie 'Mare Easttown' y que cuenta la vida de una detectiva de Pensilvania que investiga un asesinato local.

Ahí llegó el momento en que Evan Peters alzaba el premio a mejor actor de reparto por su compromiso allí.

"Gracias a la academia por haberme tenido en cuenta, a mis padres por ser mis grandes productores a HBO y todo el equipo. Gracias por haber colaborado con todo, Kate Winslet (compañero del elenco) por haber sido Kate Winslet. Especialmente gracias a todos los que me apoyan, este de verdad era uno de mis sueños a cumplir y no podría haber pasado sin ayuda de ustedes, por eso gracias", expresó en su discurso de la entrega número 73 de los Emmys Awards 2021.

El personaje que lo llevó directo a necesitar contención y terapia

Sucede que su último proyecto conocido fue cuándo le tocó interpretar al asesino serial Jeffrey Dahmer, quién se cargó la vida de 17 personas allí por los años 90 y al que le ha costado mucho salir de la zona de tanta oscuridad, además de haber pedido que no se romantizara la historia (que de igual manera muchos lo han hecho) y en un reportaje hizo referencia al apoyo emocional que tuvo que tener para navegar en esos sitios horribles en los que dejaba en claro que no buscaba contar desde Jeffrey sino visibilizar desde la familia de las víctimas. Más allá de ello hoy ya cuenta con más de 300 millones de visitas, la producción que está en Netlix y que hizo que quién es Evan Peters resonara en todos lados especialmente en Tiktok donde miles de usuarios hacen edits de sus personajes.

Tentado para volver al universo de Marvel Studios

Luego de su personaje como Dahmer, Evan Peters demostró que aún puede dar más y es por ello que surgieron rumores que volvería a Disney Plus pero no en la piel del hermano de Wanda, pues en otro multiverso de Marvel era Ralph Bohner y es por ello que se dice que está en conversaciones con la compañía para regresar al UCM en el spin off de Wandavision, Agatha: Coven of Chaos.

Si bien anteriormente compartía cartel con Elizabeth Olsen (como wandavision) ahora protagonizará la entrega junto a Kathryn Hahn.

Evan Peters como Ralph Borner

Aún todo seguiría en negociación por lo que... ¡A esperar!