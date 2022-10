Así será el show gratuito de Joan Manuel Serrat en México

Joan Manuel Serrat hace su despedida definitiva de los escenarios y es por ello que decidió junto con su equipo a programar un show único y a lo grande para el 21 de octubre de entrada libre y gratuita en México.

El anuncio previo

La encargada de dar la noticia fue la jefa del gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum en motivo del festejo número 50 del festival Cervantino que se lleva todos los años allí también anunció que el horario del show será 20hs (horario México).

La jefa de gobierno de la #CDMX, Claudia Sheinbaum, en conjunto con la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, que Joan Manuel Serrat ofrecerá un concierto gratis en el #Zócalo de la CDMX. La cita es el 21 de octubre, en punto de las 20:00 H pic.twitter.com/Qm2TnJbOVf — contacto.news (@contactonews1) October 8, 2022

Se cierra una enorme etapa de vida

El cantante llevará todo el recorrido de su gira 'El vicio de cantar' dónde se sellará el final de su carrera que inició allí por el año 1965.

Las palabras que Joan Manuel Serrat le dijo en su momento al periodista Rozin en el marco del programa La Peña De Morfi, Telefé: "Han sido dos años largos duros con grandes pérdidas y con mucho tiempo de reflexionar", refiriéndose al encierro en pandemia.

A su vez agregó en aquel entonces: "He pensado que todo es muy frágil y que está bien: antes que me retire una pandemia como me ha retirado, antes que me retire, me retiro yo", expresó en cuánto al tiempo que sentía que le quedaba sobre el escenario.

A continuación te compartimos los detalles del evento gratuito en México y sus demás fechas de cierre definitivo.

El resto de los lugares con les que coronará la despedida de 'El vicio de cantar'.