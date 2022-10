Tamara Falcó contó en El Hormiguero como se mantiene radiante

Tamara Falcó regresó a su tarea habitual, ser colaboradora del talk show más visto de España, El Hormiguero que conduce Pablo Motos y dio tips de cómo hace para cuidar su salud estética.

Sucede que la vi marquesa tiene unos trucos para mostrarse favorecedora y así lo explicó en su lugar de trabajo: "Nosotras tenemos una luz especial que hemos pedido esta temporada para salir mas guapas", expresó sumando a su compañera Nuria Roca.

Fuente / Imagen - El Hormiguero

Tamara frenó a los haters

La socialité hizo su descargo frente a las fuertes acusaciones que le han hecho luego se sus dichos para algunos 'homofobicos' en la Conferencia de Familias diciendo qué "Sus palabras fueron sacadas de contexto".

Sucede que Pablo Motos cogió una hoja y comenzó a exponer las cosas que se han dicho sobre Tamara a lo que ella teniendo su derecho a réplica le contestó: "A ver Para mí esto es especialmente difícil porque está sacado de contexto. Todo el mundo que quiera ver el vídeo, el vídeo dura unos nueve minutos y yo es que ni siquiera quiero mencionar a la persona de la cual estaba hablando, pero estaba hablando sobre mi ex en cuestión, comenzó su descargo.

"Y como era una cosa de las familias, esto se planeó antes y yo estaba explicando las razones por las cuales pensaba que hoy en día no podía tener una familia con él. En ningún momento hice ninguna alusión a ningún colectivo LGTB ni nada por el estilo", dijo respecto de la acusacion sobre homofobia a la que le han recrimado.

"Nada más lejos de mi intención ni de... Es que no soy yo. Creo que si lo ves así, lo leo y digo sí, se puede sacar de contexto. Pero si ves el vídeo, que lo he colgado en mi Instagram no tiene nada que ver. Y yo creo que para todo pues.... hay un pico y ahora mismo han decidido utilizar esas palabras en mi contra", apuntando directamente contra los periodistas que han hablado mal en su nombre.

Fuente: Imagen / El Hormiguero

Tamara Falcó responde a las acusaciones.

Y cerró: "Si algún colectivo se ha visto afectado por estas palabras, como ha sido el caso, que me lo han dicho mis amigos a los cuales han atacado, de verdad que pido disculpas. E invito a que veáis el vídeo porque no es verdad. Así que ahí lo dejo y es la última vez que hablo de todo esto porque ni siquiera tenía que estar aquí hablando de esto, pero bueno, estaba dentro de los temas y bueno, pues aquí lo dejo", mientras que recibía aplausos del público.