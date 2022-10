Justin Bieber le dice 'adiós' a los escenarios hasta el año que viene

Justin Bieber tuvo que posponer todos sus próximos shows, luego de la suspensión de su gira por latinoamerica el cantante no ha podido retomar su Justice World Tour puesto que el médico le ha exigido reposo absoluto para lo que queda del año y así retomar su carrera musical en el 2023.

El comunicado oficial sobre su retiro temporal lo dio la promotora de espectáculos española Doctor Music y así fue en concreto lo que se publicó

Fuente: Imagen / Twitter @drmusictuit

"Justin Bieber anuncia que su tour terminó en Rock In Rio. Todas las fechas pendientes de su gira mundial se posponen para el año que viene”, se lee en el flyer. Asimismo, remarca que se incluyen “todas las fechas hasta e incluyendo el 25 de marzo de 2023".

Recordemos que el cantante el 6 de septiembre pasado subió varias historias lamentandose no poder seguir a pesar del amor por sus fanáticos.

Lo tenía decidido desde antes

"Como resultado de esta enfermedad, no pude completar la etapa norteamericana del Justice World Tour. Después de descansar, me fui a Europa para intentar continuar con la gira. Realicé seis conciertos, pero me pasó factura. Este pasado fin de semana actué en Rock in Rio y di todo lo que tenía a la gente de Brasil", dice la historia de Instagram que subió en aquel momento.

Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta que tengo que dar salud a este momento, Así que me voy a tomar un descanso de las giras por ahora. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar”, expresó y nunca más volvió a mencionar el tema.

¿Cuáles son los países de los que se bajó?

Malasia, Singapur, Filipinas, Indonesia, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Países Bajo, Alemania, Suiza, Portugal, España e Italia.

Por el momento se refugia en Hailey Bieber quién está cuidando de él y veremos cómo continúa su evolución.