Cuántos años tenía Yolanda Saldívar cuando asesinó a Selena Quintanilla

Selena Quintanilla tenía 23 años cuando Yolanda Saldívar la sorprendió por la espalda con un disparo y le quitó la vida. La mujer era amiga de la cantante y era la presidenta de su club de fans. Trabajaba como enfermera y durante un tiempo estuvo como gerenta en las boutiques de la Reina del Tex-Mex. Sin embargo, la familia Quintanilla la desplazó de su puesto al descubrir que estaba malversando dinero de ambas organizaciones: el club de fans y las tiendas.

Selena Quintanilla en la inauguración de una de sus boutiques

La mujer se encuentra presa en la cárcel femenina Unidad Mountain View en Gatesville por asesinato en primer grado y está condenada a cadena perpetua. Asimismo, podría ser candidata a una libertad condicional el día 30 de noviembre de 2025.

Según Saldívar, ella se quería suicidar por una discusión que tuvo con Selena y su intención no era matarla. "La pistola estaba arriba de la cama, agarré la pistola y le dije: yo no te dejo por ninguna otra persona. La pistola me la puse en mi sien y le dije: quiero que te vayas hija mía, vete. No se quería ir. En ese momento, la puerta estaba abierta. Ella iba para la puerta y me dijo: mamá, vamos a cerrar la puerta, vamos a hablar. Cuando ella iba para la puerta le dije yo: no cierres la puerta. Donde le dije eso, se me fue el tiro", manifestó.

Selena Quintanilla y Yolanda Saldívar

Lo cierto es que, hasta el momento, no se sabe con exactitud qué fue lo que la llevó a asesinar a su ídola. En ese entonces, Yolanda Saldívar tenía 34 años. Hoy, la mujer ya tiene 62.

Los restos de Selena Quintanilla descansan en el Seaside Memorial Park en Corpus Christi y son visitados por cientos de personas a diario.