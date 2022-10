Así es Cuff it: la canción de Beyoncé super adictiva y que está en tendencia

Beyonce Giselle Knowles Cárter es una de las artistas más influyentes del pop, soul, rithm & blues y este año sacó su séptimo disco 'Renaissance' y solista desde Lemonade (anterior album).

Esta nueva entrega cuenta con 16 canciones y fue lanzado el 29 de julio de 2022 y tal es la importancia que uno de los temas 'Cuff it' que posee 7.8 millones de visualizaciones en YouTube ahora aparece entre las canciones más viralizadas de Tiktok, dónde los usuarios se prestan a hacer challenge bailando, maquillandose, dando tips, entre otras cosas.

Este álbum es sin dudas uno de los más importantes en la carrera de Beyoncé puesto que desde hace seis años que se encontraba alejada de la música porque priorizó enfocarse en su vida familiar y la llegada de sus gemelos (2017).

Aquí aparecen su marido, Jay - z y sus tres hijos: Blue Ivi, Rumi Carter y Sir Carter (gemelos).

Si bien su último disco es uno de los más vendidos en Reino Unido, al entrar a la plataforma más utilizada por jóvenes y adultos de Tiktok se puede ver que la canción 'Cuff it' que tanto celebrities como otros users desconocidos le han sacado jugo a la versión haciendo diferentes tipos de gracias.

La cantidad de veces que fue utilizada la canción de Beyoncé 751.4K.

Como se puede ver en la imagen cientos de usuarios en todo el mundo han usado la canción que habla sobre que le pide a su amante que la 'espose', aunque también hace alusión en reiteradas partes de la canción a 'fuck it' y también la parte liberadora de querer volar alto, enamorarse y la contra de 'querer mandar todo al diablo', esas son algunas frases que se perciben en el llamado 'Cuff it'

Fieles seguidores

Aquí te traemos algunos de los videos que hemos recopilado con la música comercial de fondo.

1. Sabrina Carpenter, Joey King y una amiga en común de ambas super lookeadas haciendo el baile challenge de Cuff it. La artista cuenta con 12.8 millones de seguidores y constamente está lookeandose para las diversas ocasiones.

2. Kylie Jenner, la modelo y hermana menor de las Kardashian utilizó el audio comercial para promocionar su línea Kylie Cosmetics y allí se puede ver su gloss lip con envase rosa y la tipografía de color plateada, la estrella tiene 48.1 millón de seguidores en tiktok.

3. Gabe Adams Wheatley es un artista que al no tener brazos ni manos crea todo en base a una mesa donde va agregando diferentes herramientas de make up (es lo que suele mostrar en su cuenta de más de 3 millones de seguidores) y en el caso de Cuff it aprovechó para promocionar la línea de maquillaje Hauslabs en la que colabora la estrella pop, Lady Gaga quién aprovechó para mandarle un cálido saludo: "Sos increíble e imparable: artista, hermoso y de gran corazón, todo en uno".

4. Una pareja de novios que aprovecharon su día de casamiento para hacer un completo challenge de Cuff it y que cosechó más de 2.3 millones de visualizaciones.

Claro está que también se han sumado: Nina Dobrev, Vanessa Hudgens, Keke Palmer, Alexandra Daddario y Kaitlyn Dever, entre tantos otros.