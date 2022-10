Así es ‘Cochina Envidia’, la nueva serie de comedia protagonizada por Ana María Orozco de ‘Yo soy Betty, la fea’

“Nuestra envidia dura siempre más que la dicha de aquellos que envidiamos”, dijo alguna vez el escritor francés François de La Rochefoucauld.

Ese sentimiento a veces se torna oscuro, llega a límites impensados y termina como alguno sucio, cochino... ¡Qué ‘Cochina envidia’!

Justamente ese es el título de la nueva serie colombiana de Prime Video, una comedia que trae, entre otros destaques, el regreso a la televisión de Ana María Orozco, la eterna Betty.

El show sigue a cuatro amigas de toda la vida, quienes se reúnen para celebrar a María, quien acaba de ganar el premio más prestigioso de la literatura.

Ana, una de las protagonistas, es quien cita todos a una cena especial. Lo que se suponía sería una noche de celebración, se torna en un caos, con la reapertura de heridas y hasta violencia. Para reparar lo que está roto, deberán mantener su amistad—o por lo menos, sus vidas.

Carolina Cuervo, Chichila Navia y Yeimy Paola Vargas completan el reparto principal de lujo para esta producción.

Lo que dicen las “envidiosas”

La primera de ellas, Cuervo, que es quien interpreta a la anfitriona, dialogó en exclusiva con EL HERALDO manifestando su conexión con el título del seriado y con su personaje.

Carolina Cuervo personifica a Ana, una de las protagonistas.Prime Video

“Claro que he sentido cochina envidia, todavía la siento, sobre todo cuando abro Instagram. De Ana, por otra parte, me conecta mucho que también amo la cocina, me gusta ser anfitriona y ser quien genera la reunión entre mis amigos. Sin embargo, por el otro lado, el que no es tan amable, me une ese perfeccionismo, la poca flexibilidad que tiene incluso con su propia vida. Ella quiere que le pasen unas cosas y cuando no le pasan, comienza a sufrir”, aseveró.

No obstante, sobre lo último dijo que “eso es algo por lo que yo me identificado, pero ya lo he venido trabajando porque en serio que es algo que genera mucho sufrimiento”.

Así, decretó que “la serie se produce a partir de la ironía, el sarcasmo, el absurdo y hasta lo patético de nuestras reacciones ligadas a ciertas inseguridades o miedos que hacen que el humor no sea porque sí y ya sino para reflejar las realidades que vivimos, ahora mostradas a través de estos personajes que tanto desean lo que hay en la vida de los otros”.

A su vez, la contraparte de Ana, María, que es a quien Orozco le da vida tampoco es que tenga una vida perfecta, como piensan los demás.

Por eso, Ana María conversó también con esta Casa Editorial y reveló los secretos más oscuros de su personaje.

“Yo creo que en algún momento me identifico pensando en en algún momento en mi vida, cuando uno trata de encajar, de cumplir mandatos, de hacer cosas que uno cree que hay que hacer. Ella tiene un poco esa fachada de querer aparentar o ser alguien, construir algo, pero todavía no está conectada con lo que realmente quieren, ni con ella misma, ni con su dolor”, afirmó.

La serie es el regreso de Ana María Orozco.Prime Video

Finalmente, habló del proyecto como tal y dijo por qué aceptó unirse, invitando a todos a verlo. “Tiene un humor negro maravilloso que nos ayuda a contar grandes verdades, a conocernos un poco más. A través de ese humor podemos llegar a lugares increíbles”.

“Tuvimos la suerte como como actrices también de de poder aventurarnos y buscar y probar y jugar y yo creo que el resultado de verdad es muy interesante porque porque no se quedan en una comedia más sino que realmente sí, da para pensar y para preguntarse cosas realmente importantes sobre cómo vivimos”, finalizó.

‘Cochina envidia’ estrena este 7 de octubre en Prime Video.