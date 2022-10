¿Qué hacía Iñigo Onieva mientras Tamara Falcó estaba de trabajo en México?

Mucho se ha estado hablando de Tamara Falcó y sus constantes proyectos laborales, mientras que de Iñigo Onieva no se sabía nada más que apatentemente estaba bajo de ánimo, contado por su mamá Carolina Molas, claro.

Pero lo cierto es que en las últimas horas ha circulado que estuvo muy bien acompañado en España, aferrado a sus amigos y celebrando su 'despedida de casado' y la información ha circulado del medio de comunicación digital Semana quienes confirmaron que Iñigo salió junto a unos amigos a un exclusivo local madrileño pero de nombre reservado.

El último reel de @ionieva con amigos y en el que también figuraba en una de las fotos con su ex.

¿Qué siente Tamara por el?

La vi marquesa de Griñon, mientras estuvo en la Conferencia de familias en México hizo una puntual referencia hacia Iñigo respecto de lo que siente por el: "Tengo un mezcla de sensaciones. Ha sido un despertar espantoso, pero al mismo tiempo pienso en el perdon", han sido algunas de sus palabras durante el discurso.

¿Es definitivo?

En las últimas horas Semana publicó un video perteneciente a Europa Press en la que se ve un camión de mudanzas en la vivienda que Tamara Falcó compartía con Iñigo pidiendole a él que sacara todas sus cosas de allí así se retiraba de la casa de su madre y ya podía volver a la suya sin embargo... la española no ha vuelto a su ático en Madrid puesto que no hizo el duelo aún pero sí ha devuelto la increíble joya (valuada en 14.400 dólares) que le dio su ex pareja.

Fuente: Imagen / GTRES

El camión de mudanzas.

¿Se darán tiempo para una última charla?