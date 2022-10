Prepara alitas de pollo como Adamari López

Adamari López disfruta de compartir lindos momentos con su hija Alaïa, a quien tuvo con Toni Costa hace ya tiene 7 años. Y uno de esos momentos que les gusta disfrutar juntas es en la cocina.

La actriz y conductora de televisión, hoy al frente de Hoy día, por la señal Telemundo, reconoce que no es una gran cocinera, pero sí tiene algunas especialidades que le salen muy bien y por eso comparte con sus seguidores. Una de ellas son las alitas de pollo super crocantes. “Este plato nos gusta mucho a nosotras en casa, son estas alitas de pollo. Ustedes saben que lo mío no es la cocina, pero hay algunos platos que me salen bien y por eso quiero compartirlos”, asegura Adamari López.

Las alitas de pollo como las prepara Adamari López son muy fáciles y sabrosas.

Esta receta es muy sencilla, tiene pocos ingredientes, pero resulta muy sabrosa. Es una buena alternativa para evitar el clásico pollo a la parrilla o asado, que puede resultar un poco más insulso. La actriz, que alcanzó la fama con novelas como Amigas y rivales, comparte costumbres y tradiciones de su tierra y es una referente para la comunidad latina en Estados Unidos. Ahora, comparte todos los detalles de estas alitas de pollo crocantes, que puedes servir con una ensaladas, un puré de batatas o boniato o también con arroz.

“A mí me gustan tanto los muslos como las alitas por eso los hago ambos de la misma manera. En general tengo freezadas y cuando quiero usarlas, las bajo a la heladera y dejo que se descongelen solas. No me gusta usar el microondas para esto”, comenta Adamari.

Para que este plato resulte más saludable, Adamari López cocina las presas de pollo en una freidora de aire sin aceite. “Decido hacerlas más saludables, por eso no las frío en aceite, sino que uso el air fryer. Así salen crujientes pero no grasosas”, explica la conductora de televisión.

La ventaja de la receta de las alitas de pollo que hace Adamari López es que no son fritas, pero resultan muy crujientes y deliciosas.

Alitas de pollo

Ingredientes:

Presas de pollo, cantidad necesaria

Adobo, cantidad necesaria

Sal de ajo, a gusto

Preparación: