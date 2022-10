Cómo nació Dr. Simi, el peluche mexicano que todas las celebridades reciben en sus shows

En los últimos meses, se han viralizado diferentes videos en los conciertos internacionales más importantes del momento, donde aparece un curioso peluche que es aventado hacia el escenario. Se trata, nada más ni nada menos, que del Doctor Simi, una caricatura que representa a las Farmacias Similares, una importante cadena de farmacias mexicana. Es que los fanáticos de artistas como Dua Lipa, Rosalía, Aurora y hasta los Jonas Brothers, han asistido a sus shows en el país azteca y les han lanzado un peluche del Dr. Simi como muestra de afecto y de souvenir.

A raíz de la popularidad que ha ganado el Dr. Simi gracias a estos videos virales, muchos se han preguntado cuál es el curioso origen del peluche y, a su vez, de la caricatura a la que representa. Respecto a esto, desde el canal oficial de Farmacias Similares en YouTube, realizaron una serie titulada “Mi Vida es Alegría”, en la que cuentan todo dato relevante de su cadena, entre ellos el nacimiento del Dr. Simi.

En el primer capítulo, llamado “Dr. Simi. Nacimiento y primeros pasos”, desde la farmacia explican que la caricatura del Dr. Simi nació de la idea de tener un personaje que representara el proyecto que estaba emprendiendo Víctor González Torres, el empresario dueño de la marca.

“En aquel entonces trabajábamos con un publicista del periódico La Jornada, y con una empresa de publicidad, y ellos llevaron muchísimas propuestas pero ninguna le daba el ojo al señor (Víctor) González, y me dijo: oye tú no sabes, la verdad acudí a mi papá, le pregunté y me recomendó a un amigo suyo, de nombre Daniel Burgos, lo fui a ver, el encargo de don Víctor era muy preciso, dijo, yo quiero un logotipo, un muñeco que dé confianza, tranquilidad, se ve que sabe mucho, o sea, que sea una persona grande, con canas, pero también quiero que sea picarón, que sea divertido, y que tenga esa mezcla”, explicó el ingeniero Óscar de la Sierra Arámburo, quien tuvo que ver en la búsqueda del diseñador.

Rosalía y decenas de peluches del Doctor Simi. FOTO: INSTAGRAM @ROSALIA

Además, para crear el personaje de Doctor Simi se inspiraron en uno de los personajes del famoso actor de la Época del Cine de Oro Mexicano, Joaquín Pardavé. Este era Don Susanito Peñafiel y Somellera, el que se volvió en un emblema nacional. “Se lo llevé a don Víctor, y la verdad tenía a lo mejor 7 u 8 para escoger, y en cuanto vio a ese, dijo: este”, expresó De la Sierra.