Jorge Javier explotó furioso contra Tamara Falcó

Se suman más problemas en la vida de Tamara Falcó y es que luego del conflictivo sin punto final con Iñigo Onieva ahora la vi marquesa enfrenta otro posible cruce con el periodista Jorge Javier Vázquez, quién ha dicho que en el evento Congreso de las familias de México, ha utilizado el tiempo para enfocarse en la infidelidad en vez de temas más importantes.

Hace dos días la colaboradora de El Hormiguero ponía lo siguiente: "Ayer tuve la suerte de asistir al XIV Congreso Mundial de las Familias en México y ha sido un gusto coincidir con personas maravillosas como: Juan Manuel Cotelo, Neal Harmon y Eduardo Verástegui. Cada uno lleva adelante proyectos muy importantes para la humanidad y he aprendido de cada uno de ellos que siempre se puede seguir luchando por un mundo mejor", expresó.

Sucede que Tamara está al frente de varios compromisos laborales que la alejaban de España y aparentemente el discurso de ella allí no le causó ninguna gracia al trabajador del medio de chimentos de Sálvame, Jorge Javier Vázquez quién mirando a cámara lanzó fuertes palos contra ella.

Jorge Javier Vázquez: “Lo que ha hecho Tamara Falcó es un discurso de odio y hay que rechazarlo y denunciarlo”



El conductor del ciclo no tuvo piedad y un user de Twitter grabó sus dichos: "Sus palabras producen muchísimo daño en nuestra sociedad y lo que Tamara Falcó tiene que tener en cuenta es que lo que ha hecho ella en el foro de la familias, al que acuden organizaciones ultra católicas, ha hecho un discurso de odio. Esos no son discursos de amor, son de odio y hay que rechazarlo porque primero son discursos y luego 'ostias' en la calle.

Pero ello no es todo si no que además hizo referencia a su manera de exponer su vínculo con Iñigo: "Yo creo que hablando de esta manera sobre el que ha sido su pareja es una total falta de respeto. Un exhibicionismo impúdico de sus emociones. Habla del lado oscuro en el que se puede meter Iñigo, cerró.

¿Cuáles han sido las declaraciones que pusieron en tela de juicio la postura de Tamara?

Al sentarse, la socialité comenzó a 'escupir' (de cierta manera) sus ideales religiosos y a exponer la relación que no ha concluido en buen puerto y estas fueron algunas de las cosas que ha dicho y aquí abajo pasamos a enumerar.

1. Rogué muy fuerte que, si mi novio de aquel entonces era para mí, que se realizara, que llegáramos al matrimonio y que, si no, que por favor lo apartara".

2. Y probablemente la más chocante y que ha generado rechazo absoluto: "Estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad donde hay tantos tipos distintos de sexualidades, hay tantos tipos distintos de sitios donde puedes ejercer el mal que creo que en otras generaciones no era tan evidente y no estaba tan bien visto". No gustó puesto que varios usuarios la han tildado de 'homofobica' por su pensamiento.

Aquí te compartimos un compilando de lo que ha sido el congreso que compartió el medio de comunicación 'El Debate'.

