El brutal accidente de Kenia Os que es viral en redes

Kenia Guadalupe Flores Osuna, mejor conocida artísticamente como Kenia OS sorprendió con sus declaraciones por medio de cuenta oficial de Tiktok en la que confesó que tuvo un grave incidente que le afectó en una de sus piezas dentarias.

Lo que es muy común de ver son las 'Storytime' que hacen los usuarios en general contando anécdotas vividas y el recurso perfecto de meter suspenso en el relato anunciando parte 1 y parte 2 en momentos diferentes y la artista no ha sido la excepción.

Kenia comienza su relato diciendo que sufrió un fuerte accidente estando de vacaciones en Las Vegas: "Les vengo a contar una historia de como me desmayé, me partí la boca y un diente se sumió, luego me tuve que regresar a mi ciudad y seguido de ello venirme a Monterrey con mi dentista", cuenta haciendo la introducción de lo sucedido.

La restauración dentaria

"Cómo ya les he contado sufrí un desmayo inesperado cuando estaba disfrutando de mis vacaciones en Los Angeles para asistir al concierto de Bad Bunny", siguió.

"Era una mañana normal, tranquila, desayunando y de repente me empecé a sentir mareada. Estaban conmigo unos amigos y luego empecé a sentirme mal y a ver puntitos negros. Me sientan y ahí empecé a sudar en frío y allí pedí ayuda para irme acostar (cosa que ha sido un gravisimo error), una amiga me recuesta y ahí ya no recuerdo nada más. Cuándo despierto estaba tirada en el suelo arriba de una maleta y empecé a sentir mis dientes extraños", sumó.

Luego fue al foco de la cuestión su sensación: "La primera impresión que recuerdo es que mis dientes estaban chuecos después voltee a ver a mis amigos y literalmente los vi de color verde porque me había golpeado".

Momento del accidente dentario

Después contó el proceso de cómo ha sido su larga recuperación: "Tuve que ir a 3 hospitales y no sé que fue lo que pasó pero no me quisieron atender en los 2 primeros pero ya en el último me atendieron porque llegó mi promotora de Estados Unidos que apuró para que me atendieran. Mi ingreso fue a las 11 de la mañana y me tuvieron allí internada hasta las 15hs".

Luego siguió en parte 2 porque pues según ella estaba haciendo muy largo su relato.

"Me midieron la presión y tenia 50 sobre 90, que eso es relativamente bajo y me pidieron que esperara mi turno en la sala de emergencias por 8 horas. Lo que pasó fue que me golpeé, al momento de caer me pegué mi quijada y me abrí. Ha sido tan fuerte que mi diente se fue para adentro", explicó.

"Me hicieron varios estudios y todo estaba bajo control, lo malo es es el universo hizo que yo me desmayara. Después de las 8hs me veo el cirujano y simplemente me dijo 'Señorita su herida ya cerró', enojada por la atención hospitalaria.

Y cerró diciendo las palabras que le dijo el médico: "La conclusión del doctor básicamente fue que mi cuerpo estaba cansado, mi cerebro pensante y mi cuerpo al ritmo de 'yo ya no puedo más'. La medicina fueron 10 días de reposo y no puedo cantar por 10 días porque se me puede volver a abrir la herida y coagular. Luego regrese a estar con mi familia y le hablé a mi dentista, que es de aquí de Monterrey, concluyó.