Nati Jota posó sin lentes y cosechó cientos de elogios y corazones

Nati Jota es una de las jóvenes influencers que no tiene drama en mostrarse tal cual es. De hecho, en Nadie dice nada, el ciclo radial del cual forma parte, revela muchas cosas de su vida personal. "Es como un reality. Yo elijo guardarme algunas cosas. A veces quería guardarme algo y no pude. Eso también pasa. Cuento algo fuera del aire y mi compañero, compañera, no se da cuenta que lo conté fuera del aire, para nosotros es casi todo lo mismo. Pasa a veces, se entremezcla", le confesó recientemente a María Laura Santillán.

Y agregó: "Sinceramente tengo bastante poca privacidad. Poca intimidad. Pero trato de cuidarla porque en algún momento, si llego a estar en pareja, me gustaría no exponerlo tanto. Pienso que en el proceso, algún chico se puede sentir incómodo o avasallado y no quisiera. Si tengo algo que me gusta lo quisiera cuidar y no que el tipo se asuste".

Si bien tiene una gran presencia en redes y radio, a Nati le encantaría trabajar en tele. "Tengo muchas ganas siempre, pero sé que no hay un espacio para mí ahí. Conducir me gusta. Lo que pasa es que no está tan apuntada hoy a gente de mi edad, entonces no van a poner a alguien de mi edad a conducir ¿entendés? Y menos mujer", reconoció.

"Conductores jóvenes varones hay muchos más que conductoras jóvenes mujeres. Naturalmente si estás apuntado a un público más grande vas a buscar gente más grande", sumó.

En Instagram, Nati Jota tiene más de dos millones de seguidores que están pendientes de cada movimiento que da. Ahora, en su última publicación, compartió dos fotografías en las que posó sin lentes y cosechó cientos de elogios y corazones.

