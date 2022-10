La macabra historia del enfermero que inspiró la película de suspenso criminal más vista de Netflix

El pasado 26 de octubre se agrandó la cartilla de películas de Netflix y se estrenó "The Good Nurse", conocida en el español como "El ángel de la muerte". Este intrigante film estadounidense es un thriller criminal que está basado en hechos reales, que te pondrán la piel de gallina. Tal es el éxito que ha tenido el largometraje que desde su lanzamiento se ha mantenido en el podio de los más vistos en la plataforma.

'The Good Nurse', imagen de Netflix.

Esta es una de las películas recomendadas de la semana y cuenta la historia de vida de uno de los asesinos más brutales de Estados Unidos. "Una enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos, sobrecargada de trabajo, se apoya en su nuevo compañero, tanto en el trabajo como en casa, hasta que la inesperada muerte de un paciente lo pone en evidencia", relata la sinopsis oficial de Netflix. Resulta que Amy, interpretada por Jessica Chastain, es una enfermera que dedica muchas horas de esfuerzo a su trabajo y además es una madre soltera que padece una enfermedad cardíaca, pero llega a su límite físico como emocional.

Resulta que en su día a día tiene muchos turnos nocturnos en cuidados intensivos, pero afortunadamente la protagonista tiene un respiro cuando llega al hospital un nuevo enfermero. Charlie, interpretado por Eddie Redmaye, un hombre muy simpático y considerado comienza a ayudar a Amy, así que con el paso del tiempo se convierten en grandes amigos. Sin embargo, una serie de misteriosas muertes de pacientes impulsa una investigación que tiene como sospechoso al nuevo. Por esta razón, la mujer tiene que ayudar a desenmascarar al culpable y se ve obligada a poner en riesgo su vida y la de sus hijas para encontrar al verdadero asesino.

La trágica historia real

Charles Cullen era un padre y un enfermero que parecía muy decidido a dedicar su vida por el trabajo, era simpático y divertido. Sin embargo, fue uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia así que lo llegaron a apodar "El Ángel de la Muerte". En secreto tenía la gran afición de arrebatar vidas utilizando sus armas preferidas: los medicamentos de los hospitales. A lo largo de su carrera de 16 años, el criminal llevó a estar implicado en el asesinato de 300 personas, entre nueve hospitales de Nueva Jersey y Pensilvania. Fue despedido de cinco trabajos como enfermero y renunció a dos debido a sospechas y preocupaciones por sus prácticas, pero siempre pudo encontrar un nuevo empleo.

Charles Cullen durante la sentencia que lo mandó a prisión. Imagen de Today Show.

La situación cambió cuando Amy Loughren, una enfermera, su amiga y compañera de trabajo, descubrió la verdad. En una entrevista con la revista People, la mujer expresó que tenía una gran amistad con el asesino y aseguró que era una persona sumamente divertida y que a primera vista parecía que hacía bien su trabajo. Sin embargo, la situación dio un giro de 180 grados cuando una seguidilla de muertes inesperadas trajeron como consecuencia una investigación que apuntaba hacia él. La policía pidió la ayuda de Loughren debido a que ella trabajaba mano a mano con él, así que no le quedó otra que acceder.

Amy Loughren junto con Jessica Chastain, en el set de grabación de la película de Netflix.

La enfermera expresó que antes no había notado un comportamiento extraño en Charles, pero eso fue hasta que comenzó a investigar. Allí se dio cuenta que había estado ciega enfrente de un asesino serial y un monstruo. "Nadie da un salto de cuestionar una decisión médica a: 'Tal vez está tratando de dañar al paciente'. Fui a: 'Debe tener una razón para tratar a este paciente así'. Cuando me di cuenta de que los asesinó, mi culpa estaba fuera de serie”, expresó la mujer a The Times. Amy tuvo que vivir con ese horrible sentimiento durante años, pero con el tiempo aprendió a superar el trauma. En 2006 el caso fue llevado a juicio y sentenciaron a Charles a 11 cadenas perpetuas.