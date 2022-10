Bella Hadid se desafío una vez con un importante look

Bella Hadid, se hizo conocida a nivel global siendo una ‘angelita’ de Victoria Secret y desde allí en adelante no paró de ser una reconocida figura y referente de la moda. Hoy vuelve a llamar la atención por ser parte del Fashion Trust Arabia, un evento el corazón de Doha, Qatar que fue suspendido en el 2021 y que finalmente se está reanudando ahora en el 2022.

¿De qué va la eventualidad?

The fashion Trust Arabia es cómo indica en su sitio oficial, una organización sin fines de lucro y dónde participan: diseñadores de moda, ejecutivos y personalidades de alto perfil con el objetivo de dar a conocer talentos para que se vinculen al campo global y de esta manera lograr reconocimiento a nivel internacional.

Algunas de los celebrities que formaron parte de la premiacion como se puede ver en el posteo son: Jodie Turner Smith, Bella Hadid, Paula Abdul, Preciosa Lee y Poppie Delevigne, por nombrar tan sólo algunas de las cientas que formaron parte de este desafío que finalmente dio a conocer a: Youssra, Al Mayassa Bint Hamad Al -Thani y emprendimientos como: Maisonartc Marrakech, Eilaf, Fatmamostafa, Kazna Azker y Burca Kyrol.

La llegada de Bella Hadid a Doha

Con más de 56 millones de seguidores y habiendo tenido 1.5 millones de likes, Bella Hadid lo volvió a hacer, cautivó a sus fanáticos de forma única mostrando su gran paso por Qatar al asistir a una exposición sobre Palestina.

Aterricé en Doha y fui directamente a ver la increíble nueva exposición de Palestina, 'Labour of Love'. Esta exposición me hizo llorar y me llenó de orgullo por mis hermosas raíces y mi pueblo palestino. Te quiero Qatar y te quiero Palestina", rezaba el posteo dónde lo acompañaba con videos e imágenes de la expedición.

El imponente detalle con el que terminó de atrapar a todos

La influencer asistió a la met gala de ‘The fashion trust Arabia’ con un velo en la cabeza y enmudeció a todos completamente con la firme idea (como las demás celebrities) de apoyar a los talentos árabes.

Con una mirada atrapante, en el posteo se la puede ver a Bella luciendo un vestido largo con mangas largas y un velo, todo en color azulado de la marca francesa y rupturista, Maison Alaia, y de acompañamiento unos aretes largos brillantes de la joyería de lujo Chopard.

La pasarela es su lugar en el mundo

Bella además de haber ido al ‘Fashion Trust Arabia’ fue parte de una imponente ‘Noemi Fashion relief show’, que es la colección de moda de una de las artistas de aquella nacionalidad.

Para el momento Bella apareció caminando por la pasarela con un auténtico diseño de Prada: vestido negro con mangas largas y de calzado unos tacos chinos.

En la descripción se podía leer de que iba la gran iniciativa de la diseñadora en este caso Bella quiso llevar el mensaje de que Noemi busca crear programas escolares y universitarios centrados en industrias creativas y alternativas, como la educación general, la moda, la tecnología, las innovaciones sostenibles y la agricultura.